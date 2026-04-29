Industri Manufaktur RI Tetap Ekspansi di April 2026, Meski Melambat Tipis

Indeks Keyakinan Industri (IKI) April 2026 menunjukkan angka 51,75, menandakan industri manufaktur Indonesia masih dalam fase ekspansi meskipun mengalami sedikit perlambatan. 16 dari 23 subsektor industri masih berada di zona ekspansi, dengan sektor kertas dan makanan minuman menjadi yang terkuat.

Industri manufaktur Indonesia menunjukkan ketahanan yang mengagumkan di bulan April 2026, tetap berada dalam zona ekspansi meskipun mengalami perlambatan yang sangat tipis. Indeks Keyakinan Industri (IKI) April 2026 tercatat sebesar 51,75, sedikit menurun 0,11 poin dari angka 51,86 pada bulan Maret 2026.

Meskipun demikian, angka ini tetap mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan nasional terus bergerak maju, menunjukkan vitalitas yang berkelanjutan di tengah tantangan global. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni, dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Kamis, 29 April 2026.

Febri menekankan bahwa pencapaian ini merupakan indikator positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan, terutama mengingat adanya tekanan dari berbagai faktor eksternal seperti dinamika logistik global yang kompleks dan fluktuasi harga bahan baku yang tidak menentu. Kemampuan industri untuk mempertahankan momentum ekspansi di tengah kondisi tersebut menunjukkan adaptasi dan resiliensi yang kuat. Lebih lanjut, Febri menjelaskan bahwa IKI di atas 50 secara konsisten menunjukkan ekspansi, dan angka 51,75 menegaskan bahwa industri manufaktur masih dalam fase pertumbuhan.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan dukungan kepada sektor industri agar dapat terus berinovasi dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Upaya ini termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemenperin juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah, untuk mempercepat transformasi industri menuju industri 4.0. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan nilai tambah produk-produk manufaktur Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong industri untuk lebih fokus pada pengembangan produk-produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan tren global yang semakin meningkat. Dari 23 subsektor industri yang terus dipantau oleh Kemenperin, sebanyak 16 subsektor berhasil mempertahankan posisinya di zona ekspansi, memberikan kontribusi signifikan sebesar 78,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas pada kuartal keempat tahun 2025.

Dua subsektor yang menonjol dengan kinerja terbaik adalah industri kertas dan barang dari kertas (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI 17), serta industri makanan dan minuman (KBLI 10). Sektor kertas, khususnya, mengalami peningkatan permintaan yang signifikan didorong oleh tren gaya hidup ramah lingkungan yang semakin populer. Penggunaan kemasan kertas sebagai pengganti plastik semakin meluas, baik di pasar domestik maupun ekspor, sehingga meningkatkan pesanan dan produksi.

Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa peralihan ini merupakan respons positif terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah mendukung penuh inisiatif ini dan terus mendorong industri untuk mengembangkan kemasan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, Kemenperin juga memberikan perhatian khusus kepada sektor industri makanan dan minuman, yang merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya saing sektor ini melalui berbagai program, termasuk peningkatan kualitas produk, pengembangan merek, dan perluasan akses pasar.

Kemenperin juga mendorong industri makanan dan minuman untuk lebih fokus pada pengembangan produk-produk yang memiliki nilai gizi tinggi dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi produk-produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah juga terus berupaya untuk memfasilitasi kerjasama antara industri makanan dan minuman dengan petani dan kelompok tani, sehingga dapat memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan.

Namun, di tengah optimisme tersebut, Kemenperin juga mencatat adanya tantangan yang dihadapi oleh tujuh subsektor industri yang masih berada di zona kontraksi. Sektor-sektor yang mengalami kesulitan antara lain industri minuman, tekstil, bahan kimia, dan alat angkut. Sektor-sektor ini masih berjuang keras untuk mengatasi tekanan pasar yang belum sepenuhnya pulih, serta dampak dari kenaikan harga bahan baku dan biaya logistik. Kemenperin menyadari bahwa tantangan ini memerlukan perhatian khusus dan solusi yang komprehensif.

Pemerintah terus berupaya untuk memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang terdampak, melalui berbagai program bantuan, termasuk insentif pajak, subsidi bunga, dan pelatihan keterampilan. Selain itu, Kemenperin juga mendorong sektor-sektor ini untuk melakukan diversifikasi produk, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas jaringan pemasaran. Pemerintah juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, asosiasi industri, dan pemerintah daerah, untuk mencari solusi yang terbaik bagi sektor-sektor yang terdampak.

Kemenperin berharap bahwa dengan adanya dukungan yang tepat, sektor-sektor ini dapat segera pulih dan kembali berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Lebih lanjut, Kemenperin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan kerjasama yang solid, Indonesia dapat terus meningkatkan daya saingnya di pasar global dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah juga terus memantau perkembangan global dan menyesuaikan kebijakan-kebijakannya sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap perubahan yang terjadi





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IKI Industri Manufaktur Ekspansi Kemenperin Ekonomi Indonesia Sektor Kertas Sektor Makanan Minuman

United States Latest News, United States Headlines

