Industri Manufaktur Nasional Terpukul Pelemahan Rupiah

Dampak pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya dilihat dari level kurs semata, tetapi juga dari transmisi pelemahan rupiah terhadap struktur biaya produksi, biaya pembiayaan, margin usaha, dan kepastian dalam mengambil keputusan bisnis.

Industri manufaktur nasional sangat sensitif dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Sekitar 70 persen bahan baku dan barang antara industri manufaktur nasional masih berantung pada impor.

Ketika rupiah melemah, biaya input impor meningkat dan langsung masuk ke struktur biaya produksi, biaya pembiayaan, margin usaha, dan kepastian dalam mengambil keputusan bisnis. Tekanan terhadap rupiah sudah terjadi secara bertahap sejak awal tahun sehingga dampaknya terhadap sektor riil kini semakin terasa. Bagi industri manufaktur, pelemahan rupiah menjadi sangat sensitif karena struktur produksi nasional masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bahan baku dan barang antara impor.

Artinya, ketika rupiah melemah, biaya input impor meningkat dan langsung masuk ke kondisi ini juga terjadi di tengah biaya logistik, energi, dan pembiayaan yang masih relatif tinggi. Jadi, yang dihadapi pelaku usaha saat ini bukan hanya tekanan nilai tukar, melainkan juga tekanan biaya berlapis atau depresiasi rupiah memperberat beban industri, termasuk industri keramik. Apalagi, ini terjadi ketika tarif HGBT (harga gas bumi tertentu) naik menjadi 7 dolar AS per MMBTU dari sebelumnya 6 dolar AS.

Penyesuaian itu sebenarnya masih dapat ditoleransi oleh pelaku usaha asalkan pasokan gas di lapangan tersedia sesuai kebutuhan. Persoalan lain, selama ini transaksi pembelian gas dalam skema HGBT harus menggunakan denominasi dolar AS. Ini memicu tekanan ganda bagi industri keramik. Pertama, harga gas naik.

Ini kami terpukul. Kedua, kami membayar gas dengan menggunakan dolar AS. Bisa dibayangkan, ini dua tekanan yang berat bagi industri keramik. Membayar dalam dolar AS itu sangat memberatkan pelaku usaha.

Kenapa, sih, tidak bayar pakai rupiah. Gas ini dari bumi Indonesia, transaksi juga di domestik. Ini sudah berkali-kali kami keluhkan. Kalau dilihat dari sisi indikator aktivitas industri, kita melihat bahwa sektor manufaktur masih berada dalam fase yang cukup menantang.

PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2026 memang naik dari 49,1 ke 50,0. Namun, angka itu masih tepat berada di ambang batas antara kontraksi dan ekspansi. Yang turun selama tiga bulan berturut-turut, penurunan pembelian bahan baku, berkurangnya inventori input, penurunan tenaga kerja, serta kontraksi ekspor yang cukup dalam. Jadi, perbaikan PMI lebih tepat dibaca sebagai sinyal stabilisasi, belum sebagai pemulihan manufaktur yang kuat dan merata.

Sebenarnya kebijakan HGBT yang berjalan sejak tahun 2020 menjadi penyelamat yang menghidupkan kembali industri keramik nasional. Saat ini, kondisi industri justru dihadapkan pada persoalan pasokan gas. Tarif HGBT kini naik menjadi 7 dolar AS per MMBTU. Persoalan semakin kompleks karena pasokan gas HGBT yang diterima industri hanya 40-45 persen dari kebutuhan.

Kekurangan pasokan harus dipenuhi melalui gas hasil regasifikasi LNG dengan harga yang mahal sekitar 21 dolar AS per MMBTU. Akibatnya, harga gas rata-rata yang dibayar industri keramik saat ini mencapai sekitar 15 dolar AS per MMBTU atau lebih dari dua kali lipat harga HGBT. Kalau dirata-ratakan, industri keramik membayar gas sekitar 15 dolar AS per MMBTU. Industri keramik Indonesia menghadapi biaya gas yang lebih tinggi dibandingkan negara pesaing di ASEAN, seperti Thailand dan Malaysia, meskipun Indonesia merupakan produsen gas.

Kondisi sekarang membuat biaya energi meningkat tajam. Jika pada awal penerapan HGBT porsi biaya energi hanya 27-28 persen dari total biaya produksi, saat ini angkanya berpotensi melonjak hingga melampaui 45 persen. Padahal, biaya gas menyumbang sekitar 40 persen dari keseluruhan biaya produksi keramik. Lonjakan biaya energi berpotensi menggerus margin keuntungan industri 3-4 persen.

Cukup signifikan mengingat rata-rata margin usaha di sektor keramik dan beberapa sektor industri manufaktur lainnya hanya 9-10 persen. Shinta W Kamdani: Dalam praktiknya, dampak pelemahan rupiah tidak seragam antar industri. Perusahaan yang memiliki kandungan lokal lebih tinggi atau memilikidari ekspor tentu relatif lebih resilien. Namun, bagi industri yang mayoritas inputnya masih impor dan pasarnya domestik, tekanan akan lebih besar.

Margin usaha dapat semakin tertekan, arus kas menjadi lebih ketat, dan keputusan bisnis akan semakin konservatif





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Pelemahan Rupiah Industri Manufaktur Biaya Energi Margin Keuntungan Arus Kas

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