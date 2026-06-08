Industri Keramik Nasional Sambut Baik Pembangunan Pemerintah, tapiHadapi Tantangan Harga Gas Industri

Industri keramik dalam negeri menunjukan kemajuan signifikan dalam kualitas dan desain, sejalan dengan proyek pembangunan pemerintah seperti sekolah rakyat dan perumahan. Namun, ketidaksetaraan dalam kebijakan harga gas industri mengancam daya saing sektor ini.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah seperti sekolah rakyat dan rencana pembangunan 3 juta rumah tentu memberikan peluang besar bagi industri keramik dalam negeri. Saat ini, kondisi industri keramik dalam negeri dari segi kualitas, mutu, dan desain sudah sangat kompetitif dengan produk impor.

Hal ini terlihat dari various produk yang dipamerkan dalam Indonesia Ceramic Exhibition di NICE PIK 2 yang digelar pada 4-7 Juni 2026. Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin menghadiri pameran tersebut dan menilai industri keramik nasional sudah mampu bersaing. Menurutnya, industri ini telahruchtantly berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah bagi bangsa. Namun, ia mengkritisi ketidakadilan dalam kebijakan harga gas industri.

Meski seharusnya mendapat harga Gas For Industry (HGBT) sebesar 7 Dolar AS per MMBTU, kenyataannya hanya 40% alokasi yang diberikan dengan harga tersebut, sementara 60% lainnya harus membeli di harga pasar yang lebih tinggi, yaitu 21 Dolar AS per MMBTU. Sistem ini menurutnya will membuat daya saing industri keramik menurun,催化 terpaksa menghentikan produksi, dan mengakibatkan Indonesia menjadi negara pengimpor keramik padahal memiliki bahan baku cukup.

Saleh menekankan perlunya keberpihakan pemerintah untuk melindungi industri ini agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri





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