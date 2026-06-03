Industri Alat Olahraga Nasional Dijadikan Sebagai Salah Satu Sektor Pemajuan Industri

Kementerian Perindustrian menegaskan industri alat olahraga nasional memiliki potensi yang kuat untuk terus berkembang dan menjadi salah satu sektor pemajuan industri.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan industri alat olahraga nasional memiliki potensi yang kuat untuk terus berkembang dan menjadi salah satu sektor pemajuan industri. Industri alat olahraga nasional saat ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan didukung oleh sentra-sentra Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri Jakarta.

Kinerja ekspor industri alat olahraga nasional terus meningkat, kemampuan menembus pasar internasional, kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja, serta mendukung perekonomian daerah. Profil industri alat olahraga nasional juga menunjukkan potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Dalam lima tahun terakhir industri alat olahraga nasional menunjukkan perkembangan yang positif dengan kondisi neraca ekspor yang meningkat. Pada 2025, nilai ekspor industri alat olahraga meningkat 11,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Produk olahraga buatan Indonesia telah berhasil menembus berbagai pasar internasional, dengan negara tujuan utama ekspor antara lain Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Belanda, dan Inggris. Kementerian Perindustrian menyelenggarakan kegiatan Business Matching Indonesia Sport and Active Wear/ISAW Ecosystem: B2B Market Activation yang mempertemukan pelaku industri olahraga dengan pelaku ritel, industri, dan mitra strategis usaha potensial lainnya. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi industri pendukung ekosistem olahraga untuk memahami kebutuhan pasar.

Kementerian Perindustrian juga akan terus mendukung pengembangan IKM pakaian dan sepatu olahraga, serta industri alat olahraga melalui berbagai program pembinaan, peningkatan kapasitas, fasilitasi promosi, hingga perluasan akses pasar





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Industri Alat Olahraga Kementerian Perindustrian Pemajuan Industri Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BPJPH: Sektor industri halal berkontribusi 27 persen dari PDB nasionalBadan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatakan ekosistem industri dan rantai pasok halal yang berada di bawah pengawasan dan regulasi jaminan ...

Read more »

Industri Halal Berkontribusi 27 Persen dari PDB Nasional, Nilainya Capai Rp4.900 TriliunHalal tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi produk semata, melainkan mencakup keseluruhan ekosistem dan rantai pasok yang melibatkan berbagai sektor ekonomi.

Read more »

Bappenas: Akselerasi digital pacu pencapaian ekonomi digital RIKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi berbagai ...

Read more »

Naiknya harga timah dan momentum hilirisasi industri nasionalKenaikan harga komoditas tertentu sering kali dipandang sebagai kabar baik bagi negara penghasilnya. Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan, lonjakan ...

Read more »