The Apurva Kempinski Bali, yang telah memperoleh sertifikasi GSTC, menyelenggarakan Path to Sustainable Growth (PTSG) 2026 untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dan menciptakan dampak keberlanjutan yang lebih terukur.

Indra Kurniawan - Komitmen terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan kembali ditegaskan The Apurva Kempinski Bali melalui penyelenggaraan Path to Sustainable Growth (PTSG) 2026. Memasuki edisi keempatnya, konferensi tahunan ini akan berlangsung pada 24 Juni 2026 di Candi Ballroom dengan mengusung tema"Regenerate for the Future".

"Tema ini kami angkat karena menurut kami sustainability itu adalah memaintain sesuatu yang sudah ada saat ini. Jadi regenerative yang kami maksud di sini adalah bagaimana cara kita membuat sesuatu menjadi lebih baik untuk future generation," ungkap Director of Hygiene, Safety, and Sustainability The Apurva Kempinski Bali, Desak Intan, mendampingi General Manager The Apurva Kempinski Bali, Vincent Guironnet, dalam sesi Konferensi Pers virtual pada Selasa (9/6) siang.

Mengembangkan kesuksesan tahun sebelumnya yang berhasil menghimpun lebih dari 250 profesional dan praktisi dari berbagai sektor, PTSG 2026 hadir dengan cakupan yang lebih luas. Tidak lagi hanya berfokus pada industri pariwisata, konferensi ini mendorong kolaborasi lintas sektor mulai dari perhotelan, keuangan, pertanian, pendidikan, ekonomi kreatif hingga industri lainnya untuk menciptakan dampak keberlanjutan yang lebih terukur.

Sebagai hotel pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi GSTC, The Apurva Kempinski Bali ingin menjadikan forum ini sebagai ruang kolaborasi bagi para pemimpin industri, inovator, akademisi, mahasiswa, hingga organisasi yang memiliki visi serupa dalam membangun masa depan yang lebih bertanggung jawab. Path to Sustainable Growth 2026 dibangun di atas empat pilar utama, yakni Mendaur Ulang, Membaharui Kehidupan, Meregenerasi, dan Bijak Sumber Daya. Keempat pilar tersebut diterjemahkan melalui serangkaian diskusi panel yang menghadirkan para pakar dari berbagai bidang.

Konferensi akan dibuka oleh Vice President Retail Transaction Group Bank Rakyat Indonesia, Muhammad Yusuf, sebagai keynote speaker. Selanjutnya, empat panel diskusi akan membahas beragam isu strategis, mulai dari pelestarian warisan budaya, perlindungan lingkungan dan alam, inovasi teknologi untuk regenerasi industri, hingga pengembangan sumber daya manusia dan keberlanjutan sosial. Sumber: https://www.balitrip.com/news/indra-kurniawan-komitmen-terhadap-masa-depan-yang-lebih-berkelanjutan-kembali-ditegaskan-the-apurva-kempinski-bali-melalui-pengelolaan-path-to-sustainable-growth-ptsg-2026-2022060





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Indra Kurniawan The Apurva Kempinski Bali Path To Sustainable Growth (PTSG) 2026 GSTC Sertifikasi Sustainable Growth Regenerative Future Generation Sustainable Tourism Sustainable Development Sustainable Practices

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