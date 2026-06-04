Indoritel Tegaskan Belum Ada Rencana Kerjasama dengan KDMP, Siap Evaluasi Dinamika Ritel

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk menyatakan belum memiliki rencana kolaborasi material dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan memandang kehadiran koperasi regional sebagai bagian dari dinamika normal industri ritel. Perusahaan akan terus evaluasi strategi pengembangan dengan pertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen.

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk menegaskan melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia bahwa perusahaan belum memiliki komunikasi formal, rencana, atau penjajakan kerja sama strategis yang material dengan pengelola Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP ).

Dalam pernyataanCorporate Secretary Kiki Yanto Gunawan, perusahaan berkomitmen akan menyampaikan informasi kepada publik jika di kemudian hari terdapat kerja sama atau aksi korporasi material. Indoritel memandang kehadiran pelaku usaha berbasis koperasi regional seperti KDMP sebagai bagian dari dinamika industri ritel yang lazim. Hingga saat ini, perusahaan belum melihat pengaruh signifikan terhadap rencana ekspansi entitas asosiasi dalam portofolionya.

Indoritel akan terus mengevaluasi strategi pengembangan usaha dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kebutuhan konsumen, serta potensi masing-masing wilayah, dan tetap fokus pada penguatan bisnis yang ada sekaligus membuka peluang investasi baru yang relevan, dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, dan kondisi perekonomian umum. Sejumlah berita terkait KDMP meliputi komitmen pemerintah untuk meregulasi ritel modern di pedesaan, persiapan proposal bisnis matang sebelum operasional Oktober, alokasi dana Rp16 triliun, pengembangan di Situbondo dengan 34 titik siap diluncurkan Presiden Prabowo, dukungan gubernur Papua, penyediaan lahan strategis di Penajam Paser Utara, sinergi dengan program Makan Bergizi Gratis di Lebak, serta percepatan pembangunan di Bangka Tengah.

Video also mencatat kritik dari Rieke Oneng dan curiga PDIP atas potensi alat politik KDMP





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Indoritel KDMP Koperasi Desa Merah Putih Ritel Ekspansi Investasi

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