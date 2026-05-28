Indonesiacatat Pertumbuhan Wisman Tertinggi di Asia Tenggara pada Maret 2026

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti Putri Wardhana mengumumkan achievement signifikan bagi sektor pariwisata nasional. Pada Maret 2026, pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 10,50 persen secara tahunan, menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara .

Angka ini melampaui pertumbuhan di empat negara lain di kawasan yang umumnya berkisar antara 2 hingga 10 persen. Meskipun jumlah total kunjungan pada Maret 2026 yaitu 1,09 juta masih berada di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang menembus dua juta, laju pertumbuhan yang kuat ini menunjukkan potensi besar yang harus dijaring ke depan. Menteri Widiyanti menekankan pentingnya fokus pada laju pertumbuhan, bukan hanya jumlah kedatangan saat ini, lantaran tren ini mencerminkan daya tarik yang terus meningkat.

Dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, memang memengaruhi biaya penerbangan dan alur wisatawan. Namun, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) telah melakukan penyesuaian strategis dengan mengalihkan fokus pasar dari Eropa dan Timur Tengah ke region yang lebih dekat dan stabil, seperti Asia Tenggara, Asia Timur, Oseania, dan India. Langkah adaptif ini terbukti efektif, terlihat dari peningkatan tajam kunjungan dari negara-negara tujuan baru dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan jumlah kunjungan dengan membuka rute penerbangan baru.

Kemenekraf bekerja sama dengan maskapai, Kementerian Perhubungan, dan berbagai lintas kementerian untuk menyusun insentif yang dapat menurunkan harga tiket. Upaya ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 menjadi platform penting untuk memperluas jaringan promosi dan paket wisata lewat kerja sama dengan pelaku perjalanan internasional. Kemitraan ini diharapkan memperkuat narasi positif sektor pariwisata serta mengundang lebih banyak pelancong dari berbagai belahan dunia.

Dengan strategi adaptif, kolaborasi antarpihak, dan momentum dari laju pertumbuhan tertinggi di kawasan, Indonesia





