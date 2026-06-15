El Nino moderat hingga kuat diperkirakan muncul paruh kedua 2026, memicu kemarau lebih kering dan panjang di Indonesia. BNPB dan BPBD telah merespons krisis air di Jawa, sementara Aceh menghadapi kebakaran gambut. WMO berkeyakinan fenomena ini kuat, dipanasakan oleh pemanasan global. Dampaknya akan mengancam pertanian, air bersih, dan kesehatan yang perlu persiapan since sekarang.

Pertanyaan tentang kekuatan El Nino dalam memicu krisis, terutama terkait dengan pertanian, serta dampak kemarau dan ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini menjadi sorotan utama.

Musim kemarau 2026 beriringan dengan ancaman El Nino yang telah memicu kekeringan di beberapa wilayah, seperti Cilacap, Karawang, dan Bogor. BNPB melaporkan lebih dari 1.600 warga terdampak krisis air bersih di Pulau Jawa, dengan BPBD setempat mengerahkan mobil tangki dan menyalurkan ribuan liter air. Di luar Jawa, Aceh menghadapi lonjakan titik panas di kawasan gambut Rawa Tripa, diduga karena pembukaan lahan ilegal. Aktivis lingkungan menyerukan penindasan tegas terhadap pelaku perusakan.

WMO memprediksi El Nino moderat hingga kuat pada paruh kedua 2026, yang berpotensi mengurangi curah hujan dan menaikkan suhu di Asia Tenggara, dengan BMKG memperkirakan puncak kemarau pada Agustus 2026. Para ilmuwat yakin perkembangan El Nino terjadi dengan probabilitas sekitar eighty persen, diperkuat panas bawah laut lebih dari 6 derajat Celsius di Pasifik tropis.

Copernicus Climate Change Service melaporkan seventy lima persen model memprediksi pemanasan sampai 2,5 derajat Celsius, berpotensi setara dengan El Nino sangat kuat tahun 1982-1983, 1997-1998, dan 2015-2016. Latar belakang pemanasan global memperberat risiko. BMKG memperkirakan kemarau 2026 lebih kering dan panjang, dengan dampak terhadap pertanian, ketersediaan air, dan risiko karhutla.

Meski fokus umum pada dampak iklim dan ekonomi, ketahanan sektor kesehatan sering terabaikan meski menjadi garis pertahanan utama saat lonjakan pasien akibat bencana iklim, dengan sistem kesehatan Indonesia dinilai belum siap menghadapi tekanan berlapis yang mungkin lebih disruptif daripada pandemi Covid-19





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El Nino 2026 Kekeringan Indonesia Krisis Air Bersih Kebakaran Hutan BMKG WMO Perubahan Iklim Ketahanan Pangan Risiko Kesehatan

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