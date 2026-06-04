Indonesia vs Vietnam: Duel Penentu Juventus Grup?

Timnas Indonesia U-19 sudah mengoleksi enam poin dari dua laga pertama Piala AFF U-19 2026 namun harus puas di posisi kedua Grup A di balik Vietnam. Kalah selisih gol membuat laga kontra Vietnam menjadi pertandingan krusial untuk menentukan juara grup dan peluang melaju ke semifinal.

Timnas Indonesia U-19 telah mengamankan enam poin dari dua pertandingan pertama di Grup A Piala AFF U-19 2026 setelah mengalahkan Timor Leste 3-0 pada matchday kedua.

Kemenangan itu mengulang skor yang sama dari laga pertama melawan Myanmar. Meski demikian, Indonesia belum bisa menempati posisi teratas grup karena Vietnam memiliki selisih gol lebih baik (+8 dibandingkan +6). Kedua tim saling bersaing ketat dan pertandingan terakhir Grup A antara Indonesia dan Vietnam akan menjadi penentu siapa yang menjadi juara grup dan lolos langsung ke semifinal. Skenario ideal bagi Indonesia adalah menang atas Vietnam untuk mengumpulkan sembilan poin dan memastikan疯子





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Timnas Indonesia U-19 Piala AFF U-19 2026 Vietnam Grup A Klasemen Semifinal

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