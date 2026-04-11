Indonesia vs Thailand: Final Piala AFF Futsal 2026 Menanti

Timnas Futsal Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final Piala AFF Futsal 2026. Pelatih Hector Souto mengakui Thailand sebagai favorit, tetapi Garuda siap memberikan perlawanan.

Perayaan pemain Timnas Futsal Indonesia , Andres Dwi Persada Putra setelah mencetak gol ke gawang Australia dalam pertandingan terakhir Grup B Piala AFF Futsal 2026 di Nonthaburi Hall, Bangkok, Thailand , Rabu (8/4/2026). (Dok. FFI) Timnas Futsal Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final Piala AFF Futsal 2026. Pertandingan puncak ini dijadwalkan akan digelar di Gimnasium Nonthaburi, Thailand pada Minggu (12/4).

Pertemuan Thailand vs Indonesia terjadi setelah keduanya berhasil melaju ke final. Garuda lebih dulu lolos berkat kemenangan 3-2 atas Vietnam pada Jumat (10/4) sore. Thailand menyusul kemudian dengan mengalahkan Australia dengan skor 4-3 pada malam harinya. Dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Vietnam, Hector Souto sempat membahas kemungkinan bentrokan dengan Thailand di final Piala AFF Futsal 2026. Ekspresi pelatih Timnas Indonesia, Hector Souto, saat pertandingan melawan Vietnam pada perempat final Piala Asia Futsal 2026, di Indonesia Arena, Selasa (3/2/2026). (Bola.com/Bagaskara Lazuardi) Souto menyadari betul bahwa Thailand adalah tim unggulan untuk menjuarai Piala AFF Futsal 2026. Sebab skuad Gajah Putih sangat menonjol dengan label Piala Dunia Futsal, termasuk Muhammad Osamanmusa, pemain FS Cartagena, klub yang bermain di kompetisi kasta tertinggi Liga Futsal Spanyol. Selain itu, Souto juga menyoroti tim Thailand yang telah bermain bersama sejak lama. Menurutnya, hal itu menjadi kelebihan dan keunggulan tuan rumah dibandingkan Garuda, yang baru berkumpul lima hari sebelum turnamen. 'Jadi, menurut saya, jika Thailand lolos ke final, mereka benar-benar favorit. Tidak ada pilihan lain, mereka jelas favorit. Mereka adalah favorit karena banyak dari mereka juga bermain bersama di klub sebelumnya,' kata Souto sebelum laga Thailand vs Australia. 'Hanya ada dua atau tiga pemain baru yang benar-benar bagus, dan juga kiper. Jadi, bermain di kandang selalu lebih mudah. ​​Dan bermain dengan skuad yang sudah sering bermain bersama,' tambahnya. Timnas Futsal Indonesia saat menjelang laga melawan Malaysia di Grup B Piala AFF Futsal 2026 di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium, Thailand, Selasa (7/4/2026). (Dok. FFI) Namun, Souto tidak takut. Ia menegaskan bahwa Timnas Futsal Indonesia siap untuk bertanding melawan Thailand di final Piala AFF Futsal 2026. 'Jadi, kami hanya berada di sini untuk bersaing dengan siapa pun yang mencapai final dan mencoba bersaing dengan mereka,' jelasnya. 'Kami tetap Indonesia dan kami akan mencoba bermain sesuai gaya kami dan menjadi juara turnamen ini karena kami sudah di final dan saya sangat bangga dengan tim saya,' sambung pelatih asal Spanyol ini. Timnas Futsal Indonesia menunjukkan semangat juang tinggi dalam perjalanan mereka menuju final Piala AFF Futsal 2026. Performa gemilang mereka di babak penyisihan grup dan kemenangan krusial atas Vietnam di semifinal menjadi bukti nyata dari peningkatan kualitas dan mentalitas tim. Meskipun Thailand difavoritkan, Souto dan para pemain Garuda tidak gentar. Mereka justru termotivasi untuk memberikan yang terbaik dan berjuang keras demi meraih gelar juara. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari kekuatan lawan, tetapi juga dari tekanan bermain di kandang lawan. Namun, dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari para penggemar, Timnas Futsal Indonesia siap menghadapi laga final dengan penuh percaya diri dan semangat juang yang tinggi. Pertandingan final nanti akan menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Futsal Indonesia. Kemenangan akan menjadi sejarah baru bagi futsal Indonesia, sementara kekalahan tidak akan mengurangi semangat juang dan harapan untuk masa depan. Apapun hasilnya, partisipasi di final telah membuktikan bahwa futsal Indonesia memiliki potensi besar dan mampu bersaing di tingkat internasional. Pertandingan final Piala AFF Futsal 2026 antara Indonesia dan Thailand akan menjadi tontonan menarik bagi para pecinta futsal tanah air. Kedua tim memiliki kualitas pemain yang mumpuni dan strategi permainan yang menarik. Duel antara Souto dan pelatih Thailand akan menjadi salah satu daya tarik utama pertandingan. Selain itu, dukungan dari suporter kedua tim akan menambah semarak suasana pertandingan. Pertandingan ini bukan hanya sekadar perebutan gelar juara, tetapi juga ajang untuk mempererat persahabatan antara kedua negara melalui olahraga. Final ini juga menjadi momentum penting bagi perkembangan futsal di Asia Tenggara. Kemenangan Indonesia akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga ini. Dengan semangat juang yang tinggi, Timnas Futsal Indonesia siap memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional





