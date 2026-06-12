Indonesia vs Lebanon: Pertarungan Harga Diri di Penutup Fase Grup AVC Women's Nation Cup 2026

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Lebanon dalam laga terakhir Pool B AVC Women's Nation Cup 2026 pada Jumat, 12 Juni 2026 pukul 17.00 WIB. Meski tidak memengaruhi kelolosan, Indonesia ingin menjaga harga diri, sementara Lebanon berburu kemenangan perdana.

Pertandingan penutup babak penyisihan Pool B AVC Women's Volleyball Nations Cup 2026 akan mempertemukan Timnas Voli Putri Indonesia dengan Lebanon di Candon City, Ilocos Sur, Filipina, pada Jumat, 12 Juni 2026 pukul 17.00 WIB.

Laga ini menjadi akhir perjalanan Indonesia di fase grup setelah melalui lima pertandingan sebelumnya. Meskipun tidak lagi menentukan kelolosan ke babak berikutnya, pertandingan ini tetap sarat akan gengsi dan motivasi bagi kedua tim. Indonesia, yang saat ini berada di peringkat ketiga Pool B dengan raihan 7 poin, ingin menutup penampilan mereka dengan hasil positif demi menjaga harga diri dan menunjukkan perkembangan permainan di bawah arahan pelatih Marcos Sugiyama. Sepanjang fase grup, Indonesia memperlihatkan performa yang cukup meyakinkan meski belum konsisten.

Dari lima laga, dua kemenangan berhasil diraih, yaitu saat mengalahkan Iran dengan skor 3-1 pada pertandingan perdana dan menundukkan Hong Kong secara telak 3-0. Kekalahan dari tim-tim unggulan seperti Thailand dan Vietnam menjadi pelajaran berharga. Skuad Garuda memperlihatkan semangat juang yang tinggi, terutama dalam menghadapi tekanan di set-set krusial. Kini, Lebanon menjadi lawan terakhir yang belum pernah merasakan kemenangan sama sekali di turnamen ini.

Tim asuhan Elie El Nar ini datang sebagai debutan dan tentu ingin mengakhiri fase grup dengan catatan positif, setidaknya merebut satu poin untuk pertama kalinya. Pertandingan ini pun menjadi ajang pembuktian bagi para pemain Indonesia untuk menunjukkan kualitas individu dan kerja sama tim. Beberapa nama seperti Kapten tim dan pemain-pemain muda diharapkan bisa tampil lepas tanpa beban. Dukungan dari masyarakat Indonesia melalui siaran langsung di Vidio menjadi suntikan moral tersendiri.

Bagi pecinta voli tanah air, laga ini layak ditonton karena menyajikan semangat perjuangan dan harapan untuk masa depan voli putri Indonesia. Mari dukung perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia dalam laga pamungkas mereka di AVC Women's Nation Cup 2026. Saksikan live streaming eksklusif hanya di Vidio, dan jangan lupa berlangganan untuk menikmati tayangan premium lainnya tanpa gangguan iklan





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