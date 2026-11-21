Indonesia dan Uni Eropa akan menandatangani IEU-CEPA pada 21 November 2026 di Brussels. Perjanjian ini memberikan akses pasar lebih luas dengan 90,4% produk Indonesia bebas bea masuk.

Indonesia dan Uni Eropa telah menetapkan jadwal resmi untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Uni Eropa ( IEU-CEPA) di Brussels, Belgia, pada Sabtu, 21 November 2026. Kesepakatan strategis ini menandai tonggak penting dalam sejarah hubungan ekonomi bilateral kedua negara, yang dirancang untuk menghapus hambatan perdagangan dan membuka peluang pasar yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha di Indonesia.

Mekanisme Bebas Bea Masuk Produk Indonesia

Perjanjian IEU-CEPA menjanjikan akses pasar yang signifikan dengan memberikan fasilitas bea masuk nol persen secara langsung kepada 90,4% pos tarif produk Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya liberalisasi yang mencakup lebih dari 98% perdagangan bilateral antara kedua blok ekonomi tersebut. Dengan demikian, mayoritas ekspor utama Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar Eropa yang memiliki populasi sekitar 450 juta jiwa.

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Konfirmasi Siap Tanda Tangan oleh Airlangga dan Šefčovič

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan pertemuan bilateral dengan Komisioner Uni Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi, Maroš Šefčovič, di Brussels pada Jumat, 20 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi koreksi final untuk memastikan kedua belah pihak siap menandatangani perjanjian sekaligus mempercepat proses pelaksanaannya. Airlangga menegaskan bahwa percepatan implementasi sangat krusial agar manfaat dari perjanjian ini dapat segera dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di tanah air.

Kepastian Hukum dan Prosedur Ratifikasi Domestik

Proses implementasi IEU-CEPA dijadwalkan akan efektif di awal tahun 2027. Tanggal tersebut dipersiapkan secara hati-hati seiring dengan menunggu proses ratifikasi dan penyelesaian seluruh prosedur hukum domestik yang harus dijalani di Indonesia maupun di negara-negara anggota Uni Eropa. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa langkah strategis ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan akses preferensial produk Indonesia ke pasar Eropa. Selain itu, kepastian tanggal pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam memanfaatkan peluang perdagangan yang terbuka.

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Implementasi Mekanisme Kelembagaan dan Komisi Teknis

Dalam pertemuan di Brussels, Airlangga Hartarto dan Maroš Šefčovič juga membahas kesiapan mekanisme kelembagaan yang akan mendukung pelaksanaan perjanjian secara efektif. Kedua pemimpin tersebut sepakat untuk mempercepat pembentukan sejumlah komite dan subkomite teknis yang akan bertugas memantau kemajuan dan menyelesaikan kendala teknis dalam perdagangan. Airlangga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Uni Eropa serta seluruh pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian ini.

Target Daya Saing Industri dan Penyerapan Investasi

Nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa saat ini mencapai sekitar US$30 miliar per tahun, menjadikannya mitra dagang yang sangat vital. Melalui IEU-CEPA, pemerintah menargetkan peningkatan daya saing industri dalam negeri serta menarik investasi berkualitas yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Airlangga Hartarto akan mewakili Indonesia dalam penandatanganan perjanjian bersama Maroš Šefčovič, sementara Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso, dijadwalkan akan melakukan proses penandatanganan teknis yang terpisah sesuai protokol.

Delegasi Tinggi dan Pendampingan Perdagangan Indonesia

Kedatangan Menteri Koordinator Airlangga Hartarto ke Brussels dalam rangka persiapan penandatanganan IEU-CEPA didampingi oleh jajaran menteri kunci dari kabinet Indonesia. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Airlangga didampingi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza. Kehadiran Duta Besar RI untuk Belgia, Andy Rachmianto, juga memastikan koordinasi diplomatik dan teknis berjalan lancar selama proses finalisasi perjanjian strategis ini berlangsung di Brussels.