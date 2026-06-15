Indonesia Umumkan 4 Prioritas Utama untuk Masuk Komite UNESCO 2003 tentang Warisan Budaya Takbenda

Kementerian Kebudayaan Indonesia mengumumkan empat prioritas utama yang akan diusung jika Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Antarpemerintah Konvensi UNESCO 2003 periode 2026-2030, dengan visi Living Heritage, Shared Future. Prioritas mencakup pembentukan Mega-Laboratories, inovasi digital digital, kerja sama Selatan-Selatan, serta mekanisme pendanaan adil. Pengumuman ini disampaikan dalam resepsi diplomatik di Jakarta yang dihadiri duta besar dan perwakilan negara sahabat. Pemilihan anggota komite akan berlangsung di Paris, 17-18 Juni 2026, dan Indonesia sudah mendapat dukungan dari 58 negara anggota UNESCO.

Kementerian Kebudayaan Indonesia mengumumkan empat prioritas utama yang akan diusung jika Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Antarpemerintah Konvensi UNESCO 2003 tentang Pelindungan Warisan Budaya Takbenda untuk periode 2026-2030.

Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, menekankan bahwa visi Indonesia adalah Living Heritage, Shared Future, dengan menempatkan komunitas sebagai pusat dalam upaya pelindungan. Ia mengatakan warisan budaya takbenda hanya dapat dipertahankan hidup jika komunitas secara aktif mempraktikkan, mewariskan, dan mengadaptasinya ke dalam identitas mereka. Prioritas pertama yang diusung adalah pembentukan Mega-Laboratories on Cultures, Early Human History, and Civilization, yang akan menjadi pusat unggulan di kawasan Asia-Pasifik untuk pengembangan metodologi pelindungan, dokumentasi digital, penguatan kapasitas, dan inovasi kebijakan.

Prioritas kedua adalah percepat inovasi digital melalui inventaris digital yang etis, tata kelola data transparan, dan pemanfaatan teknologi bertanggung jawab untuk mendukung dokumentasi serta pewarisan budaya hidup. Prioritas ketiga adalah memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan triangular melalui program peningkatan kapasitas, pelatihan, beasiswa, dan inisiatif pelindungan bersama, khususnya di Asia-Pasifik dan wilayah lain.

Prioritas keempat adalah penguatan mekanisme pendanaan yang adil dan transparan dengan memobilisasi sumber daya dari sektor publik, swasta, dan filantropi, serta memperluas akses bantuan internasional bagi negara kurang berkembang dan negara kepulauan kecil berkembang. Giring menegaskan Indonesia siap berperan sebagai jembatan antarwilayah, mitra berbagi pengetahuan, dan pengelola warisan budaya hidup dunia. Empat prioritas ini disampaikan dalam resepsi diplomatik yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan di Jakarta, Kamis (11/6/2026), dan dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan, para Duta Besar, dan perwakilan negara sahabat.

Acara tersebut juga bagian dari upaya menggalang dukungan negara anggota UNESCO terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota komite. Komite Antarpemerintah bertugas mengawal implementasi konvensi, mempromosikan tujuan pelindungan, mengawasi pelaksanaan, menyusun petunjuk operasional, serta meninjau usulan inskripsi warisan budaya takbenda. Pemilihan anggota komite akan dilaksanakan pada Sidang Majelis Umum Konvensi UNESCO 2003 di Paris, Prancis, 17-18 Juni 2026. Kementerian Kebudayaan mencatat Indonesia sudah memperoleh dukungan dari 58 negara anggota UNESCO, yaitu 55 dukungan tertulis dan tiga dukungan lisan.

Melalui resepsi diplomatik, pemerintah berupaya memperluas dukungan dari negara-negara anggota UNESCO yang belum menyampaikan posisinya





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Komite UNESCO 2003 Warisan Budaya Takbenda Kementerian Kebudayaan Giring Ganesha Mega-Laboratories Inovasi Digital Kerja Sama Selatan-Selatan Pendanaan Adil

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