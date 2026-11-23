Indonesia dan Uni Eropa resmi tandatangan IEU-CEPA di Brussels. Perjanjian ini hapus bea masuk produk, dorong ekspor Indonesia dan investasi bilateral jangka panjang.

Indonesia dan Uni Eropa telah resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif ( IEU-CEPA) pada Sabtu, 21 November 2026, di Brussels, Belgia. Penandatanganan bersejarah ini dilakukan di markas Komisi Eropa dan menandai selesainya proses perundingan panjang yang telah dimulai sejak tahun 2016. Langkah strategis ini dibuka untuk memperbaiki hubungan dagang bilateral melalui pengurangan hingga penghapusan total bea masuk bagi sebagian besar produk yang diperdagangkan antara kedua belah pihak.

Mekanisme Penghapusan Bea Masuk Produk

Isi utama dari IEU-CEPA adalah komitmen kedua negara untuk menurunkan dan menghapus bea masuk terhadap sebagian besar komoditas dan produk industri. Mekanisme ini dirancang secara langsung untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa yang sangat ketat. Dengan hilangnya hambatan tarif, produk Indonesia diharapkan dapat ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pesaing dari negara lain.

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Langkah liberalisasi perdagangan ini membuka peluang baru yang signifikan untuk memperluas jangkauan hubungan dagang. Sebelumnya, kedua pihak sudah terjalin hubungan kuat sebagai mitra dagang yang saling membutuhkan. Indonesia konsisten memasok berbagai komoditas sumber daya alam serta produk industri manufaktur, sementara Uni Eropa mendominasi pasokan mesin industri, farmasi, serta barang-barang berteknologi tinggi lainnya.

Sejarah Surplus Perdagangan Indonesia

Indonesia mencatatkan surplus perdagangan barang dengan Uni Eropa secara konsisten selama satu dekade terakhir, yaitu dari tahun 2015 hingga 2025. Catatan historis ini menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia selalu berada di atas nilai impor dari negara-negara anggota Uni Eropa sepanjang periode tersebut. Tren surplus ini menjadi indikator kuat bahwa produk Indonesia memiliki daya tarik yang berkelanjutan di pasar Eropa.

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Puncak dari tren surplus tersebut terjadi pada tahun 2022 ketika total nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa melonjak drastis hingga mencapai 33,34 miliar euro atau setara dengan Rp666,8 triliun. Lonjakan luar biasa ini didorong oleh pemulihan ekonomi global pasca-pandemi serta kenaikan harga komoditas dunia, khususnya minyak sawit dan logam, yang semakin dipicu oleh gangguan rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina.

Kesimpulan Surplus 2025

Berbeda dengan lonjakan di 2022, situasi perdagangan mengalami perlambatan signifikan sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas global dan melemahnya permintaan dunia. Namun, momentum positif mulai kembali terlihat pada tahun 2025. Ekspor Indonesia kembali meningkat sementara impor dari Eropa juga tumbuh seiring berjalannya aktivitas ekonomi. Pada tahun 2025, Indonesia kembali mengantongi surplus perdagangan sebesar 8,47 miliar euro atau setara dengan Rp169,4 triliun.

Dampak Langsung Bagi Ekonomi Indonesia

IEU-CEPA diharapkan dapat menjadi katalisator utama untuk mendorong peningkatan volume perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa ke level yang lebih tinggi. Dengan adanya kepastian hukum dan penghapusan tarif, pelaku usaha Indonesia mendapatkan kepastian akses pasar yang lebih luas. Hal ini secara langsung diharapkan dapat membuka jalur baru bagi produk ekspor Indonesia untuk menembus segmen pasar Eropa yang lebih dalam dan beragam.

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Selain aspek perdagangan barang, perjanjian komprehensif ini juga membuka ruang bagi peningkatan investasi bilateral. Kedua pihak sepakat untuk mendorong kerja sama industri yang lebih intensif. Investor dari Uni Eropa diharapkan dapat melihat Indonesia sebagai destinasi yang lebih menarik untuk penanaman modal asing langsung (PMDA), sementara produk-produk teknologi tinggi dari Eropa dapat masuk dengan lebih lancar ke industri dalam negeri.

Kesepakatan ini juga menandakan bahwa Indonesia mampu mempertahankan surplus perdagangan meski dalam kondisi volatilitas harga komoditas global. Kemampuan Indonesia untuk tetap berada di posisi surplus selama 11 tahun berturut-turut, bahkan ketika ekspor mengalami tekanan, menunjukkan fundamental ekonomi yang cukup tangguh. Kini, dengan IEU-CEPA yang telah berlaku, diharapkan fondasi perdagangan yang kuat ini dapat ditingkatkan menjadi kolaborasi ekonomi yang lebih matang dan saling menguntungkan bagi kedua negara.