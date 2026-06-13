Indonesia U-19 Vs Kamboja U-19: Laga Perebutan Posisi Ketiga Piala AFF U-19 2026

Timnas Indonesia U-19 akan bertanding melawan Kamboja U-19 dalam laga perebutan posisi ketiga Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Sabtu 13 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Siaran langsung tersedia di Indosiar, SCTV, dan Vidio.

Timnas Indonesia U-19 masih memiliki satu misi terakhir di ajang Piala AFF U-19 2026. Setelah gagal melangkah ke final, skuad Garuda Muda kini akan menghadapi Kamboja U-19 dalam laga perebutan posisi ketiga yang digelar sore ini.

Pertandingan Indonesia U-19 versus Kamboja U-19 akan berlangsung di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Sabtu 13 Juni 2026. Kick off dijadwalkan mulai pukul 16.00 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi pasukan Nova Arianto untuk menutup turnamen dengan hasil positif sekaligus mengobati kekecewaan usai tersingkir secara dramatis di babak semifinal. Bagi para pencinta sepak bola Tanah Air, pertandingan Indonesia U-19 melawan Kamboja U-19 dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan SCTV.

Selain itu, laga juga tersedia melalui layanan live streaming Vidio. Timnas Indonesia U-19 datang ke pertandingan ini dengan modal performa yang sebenarnya cukup menjanjikan saat menghadapi Australia U-19 di semifinal. Garuda Muda tampil disiplin dan mampu mengimbangi permainan lawan sepanjang pertandingan. Namun petaka datang menjelang laga berakhir.

Australia berhasil mencetak gol pada menit ke-89 melalui Marcus Neill. Gol tersebut sempat dianulir karena dianggap offside, tetapi setelah wasit melakukan peninjauan VAR, keputusan berubah dan gol dinyatakan sah. Meski demikian, penampilan anak asuh Nova Arianto tetap mendapat apresiasi. Indonesia beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, terutama setelah masuknya Reno Salampessy dan Amar Brkic pada babak kedua.

Sayangnya, penyelesaian akhir yang belum maksimal membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Di sisi lain, Kamboja U-19 datang ke laga perebutan tempat ketiga dengan kondisi kurang ideal. Tim berjuluk Angkor Warriors itu harus mengakui keunggulan Thailand U-19 dengan skor telak 0-4 pada semifinal. Kamboja bahkan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-59 setelah bek mereka, Ovanda Noem, menerima kartu merah langsung.

Situasi tersebut membuat Thailand semakin leluasa menguasai pertandingan hingga akhirnya memastikan tiket ke final





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Piala AFF U-19 2026 Indonesia U-19 Kamboja U-19 Nova Arianto Stadion Utama Sumatra Utara

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