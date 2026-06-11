Indonesia U-19 Tersingkir di Semifinal AFF 2026 Usai Kalah Tipis dari Australia

Timnas Indonesia U-19 kehilangan kesempatan mempertahankan gelar juara AFF 2024 setelah kalah 0-1 melawan Australia U-19 di semifinal, meski menunjukkan penampilan progresif selama turnamen.

Timnas Indonesia U-19 melangkah ke ruang ganti dengan wajah lesu setelah menelan kekalahan dari Timnas Australia U-19 pada laga semifinal Piala AFF U-19 2026 . Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis 11 Juni 2026, menyaksikan kedua tim bersaing ketat sejak menit pertama.

Gol penentu kemenangan Australia tercipta lewat serangan balik cepat yang memanfaatkan ruang di sayap kiri, sementara lini pertahanan Garuda Muda berjuang keras menutup celah. Meskipun Indonesia berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya, seperti duel antara Eizar Jaco dan Alexander Jesse Bolton di area tengah lapangan, serta adu fisik antara Arkhan Kaka Putra Purwanto dan Luka Didulica di zona pertahanan, semua usaha itu belum cukup untuk menembus gawang lawan.

Pada babak kedua, tekanan Australia semakin meningkat, dan pada menit ke-78 mereka menggandeng angka lewat tendangan sudut yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh salah satu strikernya. Setelah peluit akhir berbunyi, tim Garuda Muda hanya dapat menunduk menerima hasil 0-1 yang menutup jalan mereka menuju final





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