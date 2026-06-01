Indonesia U-19 Targetkan Kemenangan Pembuka AFF U-19 2026 Melawan Myanmar Usai Rekor Tertutup

Timnas Indonesia U-19 siap memulai Piala AFF U-19 2026 dengan laga penting melawan Myanmar U-19 di Medan. Artikel ini membahas sejarah konfrontasi antara dua tim, form Myanmar yang menurun tapi berbahaya, serta tekanan pada pelatih Nova Arianto untuk memenangkan pertandingan pembuka demi poin penuh.

Timnas Indonesia U-19 melanjutkan persiapan untuk ajang Piala AFF U-19 2026 dengan menghadapi Myanmar U-19 pada Rabu (1/6/2026) di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan. Pada pertandingan persahabatan sebelumnya, tim muda Indonesia telah mengalahkan Thailand U-17 dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Rabu (16/4/2026).

Namun, rekam jejak Indonesia terhadap Myanmar dalam lima pertemuan terakhir tidak menguntungkan, dengan tim tamu memenangkan lima dari delapan laga langsung antara kedua tim. Kemenangan pada laga pembuka Grup A ini menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena tiga poin awal akan mempermudah strategi untuk menguasai kelompok yang kompetitif. Pelatih Vietnam bahkan menganggap Indonesia sebagai lawan terkuat di grup tersebut.

Meskipun Myanmar memiliki sejarah gemilang sebagai bekas juara Piala AFF U-19 (2005) dan finalis 2018, serta sebelumnya sebagai raksasa Asia dengan tujuh gelar Piala Asia U-19 antara 1961-1970, performa mereka menurun signifikan dalam dekade terakhir. pada Piala AFF U-19 2024, Myanmar tereliminasi di fase grup hanya dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan, menempati posisi ketiga di grup yang mencakup Australia dan Vietnam. Secara statistik, dari delapan pertemuan sebelumnya, Indonesia hanya menang dua kali, satu imbang, dan lima kalah, dengan ketimpangan gol 16 kebobolan versus 13 yang dicetak.

Pelatih Indonesia, Nova Arianto, diharapkan dapat mengubah tekanan publik di Medan menjadi motivasi dan memutus dominasi sejarah Myanmar. Laga ini akan menjadi ujian taktis sekaligus kesempatan untuk memulihkan kepercayaan





