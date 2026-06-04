Indonesia U-19 Kalahkan Timor Leste 3-0, Naik ke Posisi Kedua Grup A Piala AFF

Timnas Indonesia U-19 berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0 dalam matchday kedua Grup A Piala AFF U-19 2026. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Reno Salampessy, Irpan Siregar, dan Arkhan Kaka. Meskipun sempat terhenti akibat lampu padam, Garuda Muda tampil dominan dan kini duduk di posisi kedua klasemen dengan enam poin.

Timnas Indonesia U-19 berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste dengan skor 3-0 dalam laga kedua Grup A Piala AFF U-19 2026 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Kamis (4/6) malam WIB.

Kemenangan ini membawa Garuda Muda ke posisi kedua klasemen dengan enam poin, sama dengan Vietnam yang unggul selisih gol. Pertandingan sempat terhenti di menit kelima akibat lampu stadion mati. Saat itu Indonesia sedang membangun tekanan, sehingga wasit memutuskan menghentikan laga sementara hingga pencahayaan kembali normal. Setelah pertandingan dilanjutkan, Indonesia kesulitan menembus pertahanan rapat Timor Leste.

Peluang terbaik pada babak pertama datang dari tendangan bebas Reno Salampessy pada menit ke-33, namun kiper Timor Leste, Tristan, berhasil mengamankannya. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-42 ketika Reno Salampessy menerima umpan matang dari Welber Jardim dan melepaskan tembakan yang tidak mampu dihalau kiper lawan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pelatih Indonesia melakukan beberapa perubahan dengan memasukkan Arkhan Kaka dan Amar Brkic.

Strategi ini membuat permainan Indonesia lebih agresif, sementara Timor Leste mulai kehilangan stamina setelah menit ke-60. Gol kedua tercipta pada menit ke-62 melalui tendangan jarak jauh Irpan Siregar yang memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Dua menit kemudian, giliran Arkhan Kaka yang mencetak gol ketiga dengan tendangan keras yang tidak bisa dihentikan kiper Timor Leste. Skor menjadi 3-0.

Meskipun Indonesia terus menekan di sisa waktu, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Hasil ini membuat Indonesia memiliki enam poin, sama dengan Vietnam, namun Vietnam berada di puncak klasemen dengan selisih gol +8, lebih baik dari Indonesia yang +6. Pertandingan selanjutnya akan menentukan langkah Garuda Muda menuju semifinal





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