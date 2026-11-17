Timnas Indonesia U-17 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2027 setelah menang telak 4-0 atas Afghanistan pada 17 November 2026. Berikut detail pertandingan dan dampaknya.

Tim Nasional Indonesia U-17 berhasil mengunci tiket menuju putaran final Piala Asia U-17 2027 setelah mengalahkan tim nasional Afghanistan U-17 dengan skor telak 4-0 dalam laga matchday ketiga Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Kemenangan mutlak ini diperoleh pada Selasa, 17 November 2026, di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar. Hasil tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ASEAN kedua yang resmi lolos ke ajang bergengsi tingkat Asia, menyusul Vietnam yang telah mengamankan tempatnya lebih awal berdasarkan hasil pada Piala Asia U-17 2026.

Rincian Skor dan Pencetak Gol Indonesia

Pertandingan yang berlangsung di Myanmar ini menunjukkan dominasi penuh dari tim yang diasuh oleh pelatih asal Brasil, David Nascimento. Garuda Muda tampil impresif sepanjang ninety menit dan mampu mengamankan tiga poin penuh yang sangat vital dalam perjalanan mereka menuju babak final. Skor 4-0 bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari performa taktis yang matang dan eksekusi serangan yang tajam di hadapan gawang lawan.

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Pencapaian gol-gol dalam kemenangan ini dicetak oleh tiga pemain kunci yang menunjukkan kualitas terbaiknya di lapangan hijau. Dhamar Tri Kusuma menjadi yang pertama membuka skor untuk membawa Indonesia memimpin. I Dewa Gede Majesta Sandhya turut memberikan sumbangan penting melalui satu gol yang memperkuat posisi unggul tim. Namun, sorotan utama jatuh pada Dzaky Azfar yang mampu mencetak dua gol, menegaskan dirinya sebagai salah satu senjata paling mematikan bagi pertahanan Afghanistan U-17 pada laga krusial ini.

Dominasi Puncak Klasemen Grup A

Keberhasilan mengalahkan Afghanistan U-17 secara langsung mengubah dinamika klasemen sementara Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Dengan akumulasi sembilan poin sempurna dari tiga laga yang telah dimainkan, Indonesia resmi merebut posisi puncak klasemen grup dari Afghanistan. Posisi teratas ini menjadi pondasi kokoh yang memastikan tim nasional Indonesia U-17 tetap aman di urutan pertama, bahkan sebelum laga terakhir fase kualifikasi melawan Myanmar pada 20 November 2026 diumumkan.

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Skor keunggulan di klasemen juga dilindungi oleh aturan head-to-head atau pertemuan langsung. Fakta bahwa Indonesia mengalahkan Afghanistan langsung dalam laga ini memberikan keunggulan ganda. Jika dalam sisa pertandingan Afghanistan berhasil menyamai jumlah poin milik Indonesia di akhir kualifikasi, Indonesia tetap akan lulus karena memiliki rekor pertemuan langsung yang lebih baik. Faktor pembeda ini menjadikan posisi Indonesia di puncak klasemen sangat sulit tergoyahkan oleh persaingan langsung.

Riwayat Lolos dan Konsistensi Timnas

Perjalanan Timnas Indonesia U-17 di putaran kualifikasi kali ini dapat dikatakan sempurna tanpa kehilangan satu poin pun. Garis waktu performa mereka dimulai pada 11 November 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Filipina, diikuti oleh kemenangan 2-0 atas Kamboja pada 14 November 2026. Kemenangan 4-0 atas Afghanistan pada 17 November 2026 menjadi mahkota dari treble clean sheet atau kemenangan beruntun yang menunjukkan kedisiplinan pertahanan dan efisiensi serangan.

Pencapaian lolos ke putaran final Piala Asia U-17 kali ini menandai sebuah tren konsistensi positif bagi sepak bola muda Indonesia. Secara historis, Indonesia berhasil lolos ke babak final turnamen Asia ini dalam tiga edisi berturut-turut, yaitu pada tahun 2025, 2026, dan 2027. Konsistensi ini bukan sekadar pencapaian statistik, melainkan modal berharga jangka panjang untuk pengembangan infrastruktur dan kualitas pemain usia muda nasional di kancah benua Asia.

Menatap Laga Final melawan Myanmar

Walaupun status lolos ke putaran final telah tercapai, tim yang dipimpin David Nascimento tidak bisa complacence atau merasa puas. Masih tersisa satu pertandingan penutup melawan Myanmar pada 20 November 2026. Tantangan terakhir ini akan menjadi momen penting untuk menguji kedalaman skuad, meningkatkan momentum, serta memastikan posisi teratas klasemen tetap aman dengan margin poin yang maksimal di depan negara-negara lain yang sedang berlomba di grup mereka masing-masing.

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Persiapan mental dan fisik pemain akan difokuskan untuk menjaga performa tinggi hingga menit terakhir pertandingan melawan Myanmar. Dengan mentalitas juara yang sudah tertanam pasca kemenangan atas Afghanistan, diharapkan para pemain mampu menyelesaikan misi kualifikasi dengan gaya yang elegan. Kemenangan dalam laga terakhir bukan hanya soal gengsi, tetapi juga bukti bahwa konsistensi performa Indonesia U-17 mampu bertahan hingga babak-babak tersulit dalam sistem kompetisi bertingkat.