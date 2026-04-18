Indonesia U-17 Kalah Tipis dari Malaysia, Peluang ke Semifinal Masih Terbuka

Timnas Indonesia U-17 menelan kekalahan 0-1 dari Malaysia pada matchday kedua Grup A ASEAN U-17 Boys Championship 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Meskipun kalah, peluang Garuda Muda untuk lolos ke semifinal masih terjaga, namun harus berjuang keras di laga penentuan melawan Vietnam.

Pada lanjutan pertandingan Grup A ASEAN U-17 Boys Championship 2026, Timnas Indonesia U-17 harus menelan pil pahit. Bertanding di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada Kamis malam, 16 April 2026, Garuda Muda takluk dengan skor tipis 0-1 dari tim tamu, Malaysia. Kekalahan ini memang tidak serta-merta menutup peluang Timnas U-17 untuk melaju ke babak semifinal. Namun, kehilangan poin krusial ini memaksa tim asuhan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto untuk bekerja ekstra keras dalam laga penentuan melawan Vietnam yang akan datang. Saat ini, Timnas U-17 tergeser ke posisi ketiga klasemen sementara Grup A dengan raihan 3 poin. Poin yang sama juga dimiliki oleh Malaysia U-17 . Sementara itu, Vietnam U-17 kokoh di puncak klasemen setelah meraih poin sempurna dari dua pertandingan yang telah dijalani, termasuk kemenangan telak 10-0 atas Timor Leste di laga kedua mereka.

ASEAN U-17 Boys Championship 2026 sendiri telah berlangsung sejak tanggal 11 hingga 24 April 2026. Indonesia berstatus sebagai tuan rumah dalam gelaran kali ini, yang diikuti oleh total 12 negara peserta dari kelompok umur U-17. Ke-12 tim nasional tersebut dibagi ke dalam tiga grup. Hanya empat tim terbaik yang berhak lolos ke fase gugur, terdiri dari tiga juara grup dan satu tim peringkat kedua terbaik. Rangkaian pertandingan turnamen ini dipusatkan di dua stadion utama, yaitu Stadion Gelora Joko Samudro di Gresik dan Stadion Gelora Delta di Sidoarjo.

Jadwal pertandingan sebelumnya menunjukkan beberapa hasil menarik. Pada tanggal 14 April 2026, Vietnam berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 4-0. Gol-gol kemenangan Vietnam dicetak oleh Le Sy Bach (menit ke-11 dan 27), Nguyen van Duong (menit ke-38), dan Nguyen Manh Cuong (menit ke-56). Di pertandingan lain pada hari yang sama, Timor-Leste takluk telak 0-10 dari Vietnam. Chu Ngoc Nguyen Luc menjadi bintang dengan hattricknya (menit ke-6, 32, dan 85), ditambah gol dari Le Trong Dai Nhan (menit ke-20), Tran Ngoc Son (menit ke-24), Tran Tri Dung (menit ke-61), Nguyen Van Duong (menit ke-67, 72, 81), dan Truong Nguyen Duy Khang (menit ke-70).

Di Grup B, Thailand meraih kemenangan besar 5-1 atas Filipina pada 11 April 2026. Gol-gol Thailand dicetak oleh Worawit (menit ke-9), Pattarawee (menit ke-28), Thodsadon (menit ke-39), Sathaporn (menit ke-62), dan gol bunuh diri pemain Filipina Bacara (menit ke-65). Satu gol balasan Filipina dicetak oleh Long (menit ke-79). Pada 14 April 2026, Filipina kembali kalah, kali ini dari Laos dengan skor 3-4. Filipina mencetak gol melalui Moleje (menit ke-17), Long (menit ke-40), dan Villanueva (penalti menit ke-82). Sementara itu, Laos membalas melalui Phoutphatai (menit ke-1), Anousith (menit ke-47 dan 56), serta Anousa (menit ke-89).

Hasil mengejutkan lainnya datang dari Grup C, di mana Australia mengalahkan Brunei dengan skor telak 12-0 pada 11 April 2026. Hassarati mencetak lima gol (menit ke-3, 35, 56, 58, 81), O'Carroll (menit ke-31), Da Cruz (menit ke-34, 74), Sayon (menit ke-45+1, 49), dan Katrib (menit ke-52). Satu gol bunuh diri pemain Brunei dicetak oleh Zharif (menit ke-70).

Menjelang laga krusial melawan Indonesia, pelatih Vietnam menyatakan kewaspadaannya, menegaskan bahwa Indonesia adalah tim yang sangat baik dan membutuhkan satu poin saja untuk mengamankan tiket semifinal. Latihan timnas Vietnam dilaporkan berjalan di bawah terik matahari 35 derajat Celsius, bahkan mereka mengalami kendala tidak mendapatkan lapangan untuk latihan di malam hari.

Drawing Piala AFF U-17 2026 sendiri telah dilaksanakan pada 6 Maret 2026. Tuan rumah Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste, menghadapi dua laga berat di fase grup. Pertandingan semifinal dijadwalkan pada 18 April 2026, diikuti oleh perebutan gelar juara pada hari yang sama. Jadwal lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026 disiarkan langsung di Indosiar dan Vidio.





