Indonesia U-17 Gagal Melaju ke Semifinal Piala AFF U-17 2026 Setelah Ditahan Imbang Vietnam

Tim Nasional Indonesia U-17 harus mengubur mimpinya melangkah lebih jauh di Piala AFF U-17 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Vietnam di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu, 19 April 2026, memastikan Garuda Muda terhenti di fase grup.

Kekecewaan mendalam menyelimuti skuad Tim Nasional Indonesia U-17 dan para pendukungnya setelah tim kesayangan mereka dipastikan tersingkir dari ajang bergengsi Piala AFF U-17 2026. Langkah Garuda Muda terhenti di fase grup setelah gagal meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan dalam laga pamungkas Grup A melawan Vietnam .

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu, 19 April 2026, berakhir dengan skor kacamata, 0-0, sebuah hasil yang terasa pahit bagi Indonesia yang sejatinya hanya memerlukan tiga poin untuk memastikan satu tempat di babak semifinal. Sejak awal pertandingan, para pemain Indonesia tampak tertekan oleh ekspektasi yang tinggi. Mereka membutuhkan kemenangan mutlak untuk lolos, sementara Vietnam bermain lebih pragmatis, fokus pada pertahanan yang solid. Strategi Vietnam terbukti efektif. Lini pertahanan mereka yang rapat dan disiplin berhasil mematahkan setiap upaya serangan yang dilancarkan oleh anak asuh pelatih Kurniawan Dwi Yulianto. Para penyerang Indonesia kesulitan menemukan celah dan menciptakan peluang berbahaya yang berarti. Alih-alih mencetak gol, mereka justru lebih sering mendapati bola berhasil dihalau atau direbut kembali oleh pemain Vietnam. Situasi skuad Indonesia semakin memburuk ketika salah satu pemain kunci mereka, Mierza Firjatullah, harus ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera di pertengahan babak pertama. Kehilangan Mierza, yang menjadi motor serangan dan kreator peluang tim, jelas memberikan pukulan telak bagi ritme permainan Indonesia. Sejak saat itu, koordinasi lini tengah dan serangan tim tampak menurun, membuat mereka semakin kesulitan untuk membangun serangan yang efektif dan mengancam gawang lawan. Upaya-upaya yang tersisa lebih banyak mengandalkan determinasi individu daripada kerjasama tim yang solid, yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Dengan hasil imbang melawan Vietnam ini, Indonesia harus puas mengakhiri perjalanan mereka di Piala AFF U-17 2026 dengan menempati posisi ketiga di klasemen akhir Grup A. Koleksi 4 poin yang diraih Indonesia tidak cukup untuk menembus semifinal. Sementara itu, Vietnam berhasil keluar sebagai juara grup dengan mengumpulkan 7 poin, menunjukkan konsistensi mereka sepanjang babak penyisihan. Posisi runner-up Grup A direbut oleh Malaysia, yang berhasil mengamankan 6 poin setelah kemenangan tipis 2-0 melawan Timor Leste di pertandingan terakhirnya. Kegagalan Indonesia ini menjadi pelajaran berharga bagi tim muda garuda untuk evaluasi di masa mendatang. Di sisi lain kompetisi, dua tiket semifinal lainnya telah berhasil diamankan oleh tim-tim kuat lainnya. Australia tampil dominan dan tak terbendung di Grup C, menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan untuk keluar sebagai juara grup. Performa sempurna ini menunjukkan kualitas dan kesiapan tim Kanguru di ajang ini. Sementara itu, Grup B juga menyajikan drama yang menarik. Laos keluar sebagai pemuncak klasemen dengan torehan 7 poin, mengungguli tim-tim unggulan lainnya. Kemenangan dramatis 3-2 atas Thailand di laga pamungkas menjadi penentu keberhasilan mereka lolos ke semifinal, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Absennya Timnas Indonesia U-17 di babak semifinal Piala AFF U-17 2026 ini tentu menjadi pukulan telak bagi harapan sepak bola nasional. Pertandingan melawan Vietnam seharusnya menjadi momen penentu, namun rapatnya pertahanan lawan dan hilangnya salah satu pilar tim akibat cedera menjadi faktor krusial yang menghambat laju Garuda Muda. Evaluasi mendalam perlu dilakukan oleh PSSI dan staf pelatih untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi agar prestasi serupa tidak terulang di masa depan. Fokus kini beralih pada pengembangan pemain muda untuk kompetisi-kompetisi internasional selanjutnya, dengan harapan dapat membawa pulang trofi dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola regional maupun internasional. Perkembangan sepak bola usia muda adalah kunci untuk membangun fondasi tim nasional yang kuat dan berdaya saing di masa depan, sehingga mimpi untuk berprestasi di turnamen internasional dapat terwujud





