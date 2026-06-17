Indonesia Turunkan Aturan Ekspor SDA Strategis via BUMN, PT Danantara Ditunjuk

Kementerian Perdagangan mengeluarkan tiga Permendag tentang tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam strategis batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi. Ekspor harus melalui BUMN Ekspor yang ditunjuk, yaitu PT Danantara Sarana Indonesia, guna memperkuat pengawasan dan menjaga keseimbangan kebutuhan dalam negeri dengan pasar global mulai akhir 2026.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan tiga regulasi baru pada tahun 2026 untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2026 tentang ekspor batu bara, Nomor 16 Tahun 2026 tentang ekspor kelapa sawit, dan Nomor 17 Tahun 2026 tentang ekspor paduan besi.

Ketiga peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang menjadi dasar hukum penataan ulang sistem ekspor SDA strategis. Pelaku ekspor komoditas tersebut ditetapkan melalui mekanisme yang baru, yaitu tidak lagi dilakukan secara langsung oleh perusahaan eksportir swasta, melainkan harus melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor yang khusus ditunjuk oleh pemerintah. BUMN yang ditunjuk untuk menangani ekspor SDA strategis adalah PT Danantara Sarana Indonesia.

Kebijakan ini secara resmi dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan terhadap aliran komoditas strategis keluar dari negara, menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara dari perdagangan komoditas tersebut di pasar global. Implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai akhir tahun 2026. Melalui Permendag Nomor 15 Tahun 2026, ekspor komoditas batu bara hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor yang ditunjuk.

Artinya, semua pelaku usaha di bidang ekspor batu bara, baik pengusaha tambang, trader, maupun perusahaan kontainer, tidak lagi dapat melakukan pengiriman langsung ke luar negeri. Proses ekspor akan dilakukan oleh BUMN Ekspor yang sebelumnya memperoleh penugasan dari pemerintah. BUMN tersebut bertanggung jawab mengurus seluruh administrasi dan dokumen ekspor yang dipersyaratkan, termasuk persetujuan ekspor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai dokumen pelengkap pabean.

Regulasi ini mencakup berbagai bentuk produk batu bara, mulai dari batubara thermal, batubara metallurgical, hingga produk turunan lainnya yang including dalam kategori komoditas strategis batu bara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026. Untuk sektor kelapa sawit, Permendag Nomor 16 Tahun 2026 mengatur ekspor berbagai produk turunannya. Produk yang tunduk pada kebijakan ini adalah crude palm oil (CPO), refined bleached deodorized palm oil (RBDPO), refined bleached deodorized palm olein (RBDPL), minyak jelantah atau used cooking oil (UCO), serta residu sawit.

Aturan ini juga menegaskan bahwa ekspor kelapa sawit hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor yang ditunjuk, sehingga eksportir sebelumnya tidak lagi berkewajiban dan memiliki hak untuk melakukan pengiriman langsung ke pasar internasional. Selain itu, untuk sektor paduan besi dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2026, di luar kewajiban melalui BUMN Ekspor, sejumlah produk paduan besi juga harus melalui proses verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor yang ditunjuk pemerintah sebelum dapat diekspor.

Definisi BUMN Ekspor dalam regulasi tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ekspor komoditas SDA strategis. With the implementation of these new regulations, the government aims to have tighter control over strategic natural resources exports, ensuring domestic needs are met first and that the state receives optimal economic benefits from these commodities





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