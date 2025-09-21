Indonesia Tunjukkan Kekuatan di Busan International Film Festival 2025

Partisipasi aktif Indonesia di Busan International Film Festival (BIFF) 2025 menegaskan eksistensi dan kontribusi signifikan industri film Indonesia di kancah global, dengan kehadiran film-film berkualitas dan keterlibatan profesional perfilman dalam berbagai forum dan kegiatan.

Minggu, 21 September 2025 08:27 WIB Ilustrasi talenta sineas Indonesia yang turut berpartisipasi dalam Busan International Film Festival 2025 di Korea Selatan. ANTARA/HO- Kemenbud Jakarta (ANTARA) - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan eksistensi dan partisipasi yang signifikan dari industri film Indonesia dalam lanskap perfilman global.

Indonesia kembali menunjukkan eksistensinya yang kuat dalam dunia perfilman Asia dan internasional melalui partisipasi aktif di Busan International Film Festival (BIFF) 2025. Fadli Zon dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta pada hari Minggu, mengungkapkan bahwa partisipasi ini bukan hanya sekadar kehadiran, tetapi juga kontribusi nyata sebagai kekuatan kreatif yang turut serta dalam berbagai program utama festival, forum industri, serta kerja sama internasional. Kementerian Kebudayaan, melalui dukungan fasilitas dan program, termasuk melalui program Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya, berkomitmen untuk terus memberikan ruang dan kesempatan bagi para sineas berbakat Indonesia agar dapat meraih pengakuan di kancah internasional. Keterlibatan Indonesia di BIFF 2025 adalah bukti nyata pengakuan dunia terhadap kualitas sinema kita. Kehadiran para sineas di panggung utama dunia membuktikan bahwa karya-karya Indonesia mampu bersaing secara kualitas, tambahnya. Hal ini menjadi dorongan semangat bagi para pelaku industri film di tanah air untuk terus berkarya dan meningkatkan kualitas produksi film Indonesia agar mampu bersaing di pasar global. Tahun ini, enam film Indonesia mendapat kehormatan untuk tampil di BIFF 2025. Di antaranya adalah Esok Tanpa Ibu (Mothernet) karya Ho Wi Dong, Pangku (On Your Lap) karya Reza Rahadian, Rangga & Cinta karya Riri Riza, Sekat-Sekat (Throughout These Cages) karya Aaron Pratama, The Fox King karya Woo Ming Jin (kolaborasi Indonesia–Malaysia), serta Badarawuhi di Desa Penari. Dari keenam film tersebut, empat di antaranya bahkan menjalani world premiere di Busan, yang semakin menegaskan pengakuan internasional atas kualitas karya sineas Indonesia. Keberhasilan ini mencerminkan peningkatan kualitas produksi film Indonesia yang semakin diperhitungkan di dunia internasional. Selain itu, menunjukkan bahwa sineas Indonesia mampu bersaing di kancah internasional, serta berani melakukan inovasi dan eksplorasi tema-tema yang relevan dengan konteks global. Dalam BIFF 2025, Yulia Evina Bhara, seorang produser ternama, juga mendapat kehormatan menjadi juri dalam kompetisi resmi BIFF 2025. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi pembicara dalam panel Cinematic Connections: Secrets of Successful AsiaEurope Co-Productions. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kapabilitas dan pengalaman para profesional perfilman Indonesia di kancah internasional. Selain itu, sejumlah profesional Indonesia lainnya juga turut serta dalam berbagai diskusi di Asian Contents & Film Market (ACFM). Beberapa di antaranya adalah Mia Santosa (Visinema), Sigit Prabowo (Cinepoint), FX Iwan (Jagartha), Linda Gozali (JAFF Market), dan Gugi Gumilang (Hot Docs). Kehadiran mereka memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi dan berbagi pengalaman seputar industri film. Dalam sesi khusus TRUE STORIES of INDONESIA: From Local Roots to Global, Matta Cinema Production (MCP) mempresentasikan proyek film berbasis IP lokal bersama Nugroho Dewanto, Wahyu Dhyatmika, dan Lyza Anggraheni, yang dipandu oleh Ismail Basbeth. Sementara itu, regenerasi perfilman Indonesia juga mendapat sorotan dengan keikutsertaan tiga talenta muda, yaitu Vincent Avelio Sentosa, Nona Ica, dan Bela Nabila dalam program Platform Busan. Di lini dokumenter, dua proyek Indonesia, yaitu Oma karya Armin Septiexan dan Sandan Love Garden karya Luthfi Muhammad, turut dipresentasikan dalam Documentary WIP Showcase. Momen ini juga diperkuat dengan penandatanganan kerja sama antara Cinepoint dan JAFF Market yang bertujuan untuk memperluas jaringan distribusi film Asia Tenggara. Keterlibatan menyeluruh Indonesia di BIFF 2025 menjadi penegasan posisi strategis Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri film Asia yang dinamis, kolaboratif, dan visioner. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri film global. Partisipasi aktif di berbagai forum internasional, seperti BIFF, tidak hanya meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, tetapi juga membuka peluang kerja sama, investasi, dan pengembangan industri film dalam negeri. Dengan dukungan yang terus menerus dari pemerintah dan pelaku industri, diharapkan industri film Indonesia akan terus berkembang dan menghasilkan karya-karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional





antaranews / 🏆 6. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Busan International Film Festival BIFF Film Indonesia Kemenbud Sineas Indonesia Industri Film Asia Internasional Festival Film Budaya

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Potret Lisa BLACKPINK Foto Bareng Aktor-aktor Indonesia di BIFF 2025Busan International Film Festival (BIFF) 2025 menjadi ajang pertemuan tak terduga antara sejumlah aktor Indonesia dengan Lisa BLACKPINK.

Baca lebih lajut »

Claresta Taufan Dianugerahi Rising Star Award di Busan International Film Festival 2025Claresta Taufan yang menghadiri BIFF 2025 di Korea, mengaku tidak pernah menyangka akan menerima apresiasi besar dalam kariernya di dunia seni peran.

Baca lebih lajut »

Penampilan Dian Sastrowardoyo dan Ali Fikry di Red Carpet BIFF 2025JPNN.com : Produser dan pemeran utama film Esok Tanpa Ibu (Mothernet), Dian Sastrowardoyo tiba di Busan International Film Festival (BIFF) 2025.

Baca lebih lajut »

Dua Film Ini Jadi Pemenang Inspiring Asia Micro Film Festival 2025JPNN.com : Untuk pertama kalinya, Inspiring Asia Micro Film Festival 2025 digelar di Indonesia.

Baca lebih lajut »

Film Horor Him: Kandidat Terkuat Film Terburuk Tahun 2025?Film horor-thriller sepak bola terbaru karya Jordan Peele, Him, mendapat kritik pedas sejak awal pemutarannya, dianggap mengecewakan dan meninggalkan kesan buruk. Film ini dikritik karena visual yang berlebihan, efek strobo yang mengganggu, dan sinematografi yang goyah, menciptakan pengalaman menonton yang membingungkan.

Baca lebih lajut »

Film horor Indonesia dipasarkan di Asian Contents and Film MarketPerusahaan distribusi film Mockingbird Pictures dari Vietnam memasarkan dua film horor Indonesia dalam ajang Asian Contents and Film Market (ACFM), yang ...

Baca lebih lajut »