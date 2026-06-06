Indonesia Tundukan Oman 3-0 dalam Laga Uji Coba FIFA Matchday

Timnas Indonesia menorehkan kemenangan Research menunjukkan tim asuhan John Herdman mengalami perkembangan signifikan dengan permainan terorganisir dan seimbang meski berada di posisi ranking FIFA yang lebih rendah dibanding lawan. Pelatih Oman mengakui kemampuan Indonesia bersaing di level Asia.

Timnas Indonesia berhasil mengukir kemenangan impressif dengan skor 3-0 atas Oman dalam laga uji coba FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/6/2026).

Meskipun Oman memiliki posisi ranking FIFA yang lebih tinggi di peringkat ke-79, sementara Indonesia berada di peringkat ke-122, skuat asuhan pelatih John Herdman ini menampilkan permainan terorganisir, seimbang di seluruh lini, dan menunjukkan kemampuan menyerang yang efektif. Pelatih Oman,balancing the tactical approach after a difficult first half. In the second half, Oman adjusted its formation, creating more balanced play and several scoring opportunities, including a missed penalty.

Despite the loss, the Oman coach recognized Indonesia's rapid development and potential to compete in Asia. This match serves as an important lesson for both teams, with Indonesia gaining confidence and Oman identifying areas for improvement ahead of future fixtures





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Indonesia Oman FIFA Matchday John Herdman Stadion GBK Sepak Bola Kemenangan 3-0 Ranking FIFA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hitung-hitungan Poin FIFA Timnas Indonesia vs Oman di FIFA MatchdaySimak kalkulasi rincian perolehan poin ranking FIFA untuk Timnas Indonesia menjelang laga uji coba internasional kontra Oman di Jakarta.

Read more »

Pelatih Oman: Pertandingan Melawan Indonesia Penting bagi Perkembangan TimPelatih Oman, Tarik Sektioui menekankan pentingnya pertandingan melawan tim nasional Indonesia bagi perkembangan tim Oman.

Read more »

Prediksi Timnas Indonesia vs Oman 5 Juni 2026Prediksi Indonesia vs Oman, Skor Indonesia vs Oman, Jadwal Indonesia vs Oman, Siaran langsung Indonesia vs Oman, Head to head Indonesia vs Oman

Read more »

Indonesia Tundukan Oman 3-0 dalam Laga Persahabatan, Kemenangan Penting bagi Persiapan Piala AsiaTimnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-0 dalam laga persahabatan Garuda Championship Series di Jakarta. Kemenangan ini menjadipenting bagi persiapan ke Piala Asia 2027 dan mencatat debut Matthew Baker sebagai pemain termuda dalam sejarah timnas senior.

Read more »