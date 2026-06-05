Indonesia Tundukan Oman 3-0 dalam Laga Persahabatan, Kemenangan Penting bagi Persiapan Piala Asia

Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-0 dalam laga persahabatan Garuda Championship Series di Jakarta. Kemenangan ini menjadipenting bagi persiapan ke Piala Asia 2027 dan mencatat debut Matthew Baker sebagai pemain termuda dalam sejarah timnas senior.

JAKARTA, KOMPAS - Dalam laga persahabatan bertajuk Garuda Championship Series yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam, Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-0.

Kemenangan ini menjadi bagian dari persiapanIndonesia menghadapi tantangan di level kontinental, khususnya Piala Asia 2027. Pelatih John Herdman tampak bersemangat setelah pertandingan, mengingat ini adalah kemenangan pertama atas Oman di Jakarta dalam sejarah pertemuan kedua tim. Tiga gol Indonesia diciptakan oleh Justin Hubner di menit ke-13, Ole Romeny di menit ke-27, dan Ragnar Oratmangoen di menit ke-56.

Performa685 Timnas Indonesia dalam laga ini juga didukung oleh soliditas defense yang hanya mengandalkan empat tembakan tepat sasaran, sementara Indonesia menghasilkan enam tembakan ke gawang Oman. Kiper Emil Audero menunjukkan penampilan spektakuler dengan melakukan penyelamatan penting, mengingat rekam jejaknya di Liga Italia musim lalu. Suporter yang hadir sekitar 23.677 orang juga menambah nuansa istimewa, terutama bagi Matthew Baker yang melakukan debut di usia 17 tahun sebagai pemain termuda dalam sejarah timnas senior Indonesia.

Kemenangan atas Oman memiliki makna strategis bagi Indonesia dalam konteks persiapan Piala Asia 2027. Oman yang saat ini berada di peringkat 79 FIFA, berada di pot kedua dalam undian, sementara Indonesia masih di pot keempat. Oman sendiri akan tampak di Piala Asia sebagai peserta Grup A bersama Arab Saudi, Kuwait, dan Palestina, dengan peluang kuat untuk lolos ke fase gugur. Sementara itu, Indonesia ditempatkan di Grup D Piala Asia bersama Jepang, Qatar, dan Thailand, yang dianggap sangat berat.

John Herdman memanfaatkan laga ini untuk menguji kekuatan tim menghadapi lawan dari Asia yang cukup kuat, mengingat Oman berhasil lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, meski tidak sebaik Indonesia dalam kompetisi tersebut. Indonesia menunjukkan pertumbuhan di bawah asuhan Herdman dengan performa extra solid di lini belakang.kiper Emil Audero, yang pernah membuat 125 penyelamatan di Serie A musim 2025-2026, kembali menunjukkan kelasnya dengan menahan tembakan titik putih dari Oman.

Selain itu, Justin Hubner, yang bermain di Liga Belanda, tampil efektif dengan gol dari sundulan, kemampuan yang juga diandalkannya di klubnya. Ragnar Oratmangoen menambah gol ketiga, yang menjadi gol pertamanya di kandang timnas Indonesia, setelah sebelumnya mencetak di Vietnam dan Bahrain. Debut Matthew Baker yang berusia 17 tahun menjadi momen penting, mengingat ia telah bermain untuk tim U-17, U-19, dan senior dalam tahun 2026.

Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan John Herdman sebagai pelatih pertama yang menang mereka lawan Oman di Jakarta, menambah rekor positif Indonesia dalam sejarah pertemuan terhadap tim yang sama.





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