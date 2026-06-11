Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Sepak Takraw Dunia 2027 di Makassar

Indonesia akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Sepak Takraw Dunia pada Mei 2027 setelah menandatangani MoU dengan PB PSTI. Kejuaraan yang dijadwalkan di Makassar ini diharapkan diikuti 25-30 negara dengan persiapan yang masih berada pada tahap awal, terutama terkait venue dan anggaran.

Indonesiabresmi ditetapkan sebagai tuan rumah Kejuaraan Sepak Takraw Dunia yang akan diselenggarakan di Makassar pada Mei 2027. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kastafi (Komite Allora Asia untuk Sepak Takraw Internasional) dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia ( PB PSTI ) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026, menandai langkah awal perencanaan yang serius.

MoU ini memberikan mandat resmi kepada PB PSTI untuk mengoordinasikan seluruh aspek pelaksanaan kejuaraan yang diproyeksian diikuti sekitar 25 hingga 30 negara dari berbagai belahan dunia. Presiden ISTAF (International Sepak Takraw Federation) Abdul Halim Kader menegaskan bahwa penunjukan Indonesia telah mendapat restu dari Presiden Komite Olimpiade Indonesia (KOI)Okto以及其他领导人。Kader也承认目前准备工作仅完成约5%，主要挑战在于确保比赛场馆的达标和获得充足的预算支持，预计总成本约为75万美元（约130亿印尼盾）。PB PSTI主席Surianto强调MoU是成立组委会并启动各项筹备工作的法律基础。稍后，ISTAF和PB PSTI计划访问Makassar进行实地考察。该赛事将成为展示印尼作为国际体育赛事主办国能力的重要平台，并有望显著推动Sepak Takraw运动在全球的发展。其他体育新闻包括：巴厘岛即将举办2026年OWSC，吸引了18个国家运动员参与；韩国排球联赛中Megawati Hangestri的球衣号码成为热门话题；UFC和拳击领域也有多项动态





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Sepak Takraw Kejuaraan Dunia Makassar PB PSTI ISTAF

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