Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Renang Perairan Terbuka Asia 2026 di Bali

Indonesia akan menjadi tuan rumah 12th Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan A-STREAM OWS Series Bali 2026 di Bali pada Juni 2026. Acara ini diikuti 17 negara Asia dan ratusan peserta, bertujuan mempromosikan pariwisata melalui olahraga.

Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga akuatik bergengsi tingkat Asia. 12th Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan A-STREAM OWS Series Bali 2026 akan digelar di Pantai Hotel Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, Bali, pada 13-15 Juni 2026.

Sebanyak 17 negara Asia dan 128 peserta akan berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut, termasuk atlet Indonesia. Sementara itu, A-STREAM OWS Series Bali 2026 diikuti oleh 300 peserta dari berbagai kategori, mulai dari atlet elite nasional, kelompok umur, master, hingga peserta umum dan internasional. Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana promosi pariwisata dan ekonomi Indonesia. Ketua Umum PB Akuatik Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan oleh Asia Aquatics.

Kami bangga mendapat kehormatan dipercaya Asia Aquatics menjadi tuan rumah ajang OWS terbesar di Asia. Sebelumnya kami juga sukses menggelar ajang OWS di tingkat Asia Tenggara di Bali, ujarnya. Anindya berharap ajang ini dapat menambah pengalaman bagi atlet OWS nasional untuk mengasah kemampuan serta berkontribusi dalam peningkatan pariwisata Indonesia. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, juga mendukung penuh penyelenggaraan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata Indonesia melalui olahraga internasional.

Kami pada prinsipnya sangat mendukung dan senang dapat berkolaborasi untuk mempromosikan destinasi Indonesia, bukan hanya Bali tetapi juga berbagai destinasi lainnya di Tanah Air, ungkap Widiyanti. Ketua Harian PB Akuatik Indonesia, Harlin E. Rahardjo, menambahkan bahwa kepercayaan ini merupakan hasil komitmen panjang dalam membangun prestasi olahraga akuatik dan mengembangkan sport tourism nasional. PB Akuatik Indonesia menyambut dengan penuh kebanggaan kesempatan menjadi tuan rumah 12th Asian Open Water Swimming Championship 2026.

Kejuaraan ini bukan hanya tentang kompetisi olahraga, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat kepada dunia internasional melalui olahraga, tuturnya. Bali dipilih karena kombinasi ideal antara keindahan alam, infrastruktur pariwisata kelas dunia, serta pengalaman menyelenggarakan event internasional. Sementara itu, Ketua Branding Marketing PB Akuatik Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Kiki Taher, menilai kegiatan ini akan menjadi etalase kemampuan Indonesia dalam mengelola event olahraga perairan terbuka berstandar internasional.

Kami melihat Open Water Swimming bukan hanya sebagai cabang olahraga prestasi, tetapi juga sebagai instrumen penggerak sport tourism, jelasnya. Atlet nasional OWS Indonesia, Aflah Fadlan Prawira, mengaku senang dengan lomba ini karena dapat memacu semangat atlet renang perairan terbuka Indonesia untuk lebih berprestasi. Semoga tidak hanya di Bali, tapi juga Lampung, Belitung, Lombok, kemudian bergeser ke wilayah Timur juga masih banyak pantai yang bagus, ucap Fadlan.

Penyelenggaraan 12th Asian Open Water Swimming Championships 2026 dan A-STREAM OWS Series 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event olahraga internasional sekaligus mendongkrak sport tourism di Bali dan daerah lainnya





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Renang Perairan Terbuka Asian Open Water Swimming Championship Bali Sport Tourism Indonesia

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