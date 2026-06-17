Indonesia Tetap Impor Minyak dari Rusia Meski Selat Hormuz Akan Dibuka

Kementerian ESDM memastikan impor minyak mentah dari Rusia terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat cadangan energi nasional, di tengah rencana pembukaan kembali Selat Hormuz.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) memastikan bahwa proses impor minyak mentah dari Rusia tetap berlanjut meskipun terdapat kabar mengenai rencana pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026, menyatakan bahwa pengadaan minyak dari Rusia masih berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat cadangan energi nasional. Ia menekankan bahwa situasi di Timur Tengah sangat dinamis, namun komitmen pemerintah terhadap diversifikasi sumber energi tetap menjadi prioritas. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional.

Melalui peraturan tersebut, berbagai badan usaha seperti Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas diberi kewenangan untuk melakukan impor guna memperkuat ketahanan energi. Dwi menjelaskan bahwa impor dari Rusia bukan satu-satunya upaya, karena pemerintah juga mengimpor minyak dari negara-negara lain seperti Nigeria, Angola, dan Amerika Serikat. Semua ini dilakukan untuk memperkuat stok energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menugaskan BBPMGB Lemigas untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia sebagai realisasi komitmen impor 150 juta barel yang akan dilakukan bertahap hingga akhir 2026. Komitmen ini merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global dengan menjalankan strategi diversifikasi pasokan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketersediaan energi bagi kebutuhan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga.

Keputusan untuk tetap mengimpor minyak dari Rusia meskipun Selat Hormuz akan dibuka kembali menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola cadangan energi. Diharapkan dengan adanya berbagai sumber impor, Indonesia dapat lebih tangguh menghadapi fluktuasi pasar internasional. Selain itu, kerja sama dengan Rusia juga menjadi bagian dari diplomasi energi yang saling menguntungkan. Ke depannya, pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan ini sesuai dengan perkembangan situasi global.

Masyarakat diharapkan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan ini dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian ESDM. Dengan demikian, impor minyak dari Rusia tetap menjadi salah satu pilar strategis dalam memperkuat cadangan energi Indonesia





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