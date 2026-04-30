Indonesia Tersingkir di Fase Grup Piala Thomas 2026, Catatan Kelam dalam Sejarah Bulu Tangkis

Tim bulu tangkis putra Indonesia tersingkir di fase grup Piala Thomas 2026 setelah kalah 1-4 dari Prancis. Ini adalah pertama kalinya sejak debut pada 1958, Indonesia gagal lolos dari fase grup. Kegagalan ini menjadi catatan kelam bagi bulu tangkis Indonesia, dengan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, menekankan pentingnya pembenahan sistematis untuk meningkatkan prestasi di masa depan.

Indonesia mengalami kegagalan sejarah dalam ajang Piala Thomas 2026 setelah tersingkir di fase grup untuk pertama kalinya sejak debut pada tahun 1958. Tim bulu tangkis putra Indonesia kalah 1-4 dari Prancis dalam pertandingan terakhir Grup D, Rabu lalu.

Kegagalan ini mencatatkan sejarah buruk bagi bulu tangkis Indonesia, karena merupakan pertama kalinya tim nasional tidak lolos dari fase grup dalam turnamen ini. Tim Merah Putih finis di posisi ketiga dengan dua poin, kalah selisih set dari Thailand dan Prancis yang menempati dua posisi teratas. Fajar, salah satu pemain tim Thomas Indonesia, menyampaikan permohonan maaf atas kekalahan ini. Ia mengakui bahwa tim telah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi tim Prancis tampil sangat baik.

Fajar juga mengakui bahwa performa tim belum maksimal dan ini menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan menegaskan tekad tim untuk kembali lebih kuat. Kegagalan ini menjadi catatan kelam bagi bulu tangkis Indonesia. Sebelumnya, pencapaian terburuk terjadi pada tahun 2012 ketika langkah Indonesia terhenti di perempat final.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, menegaskan bahwa fokus pembenahan ke depan akan diarahkan pada peningkatan konsistensi performa, kesiapan fisik, serta mental bertanding. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi tim dengan komposisi pemain yang fleksibel, seperti yang ditunjukkan Prancis dalam turnamen kali ini. Hasil ini menjadi bahan evaluasi penting bagi PBSI dalam menyiapkan langkah pembinaan ke depan agar prestasi tim beregu putra kembali kompetitif di level dunia.

Eng Hian juga menekankan bahwa kegagalan ini harus menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan sistematis, termasuk dalam hal seleksi pemain, strategi pertandingan, dan pengembangan atlet muda. Ia berharap bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh ekosistem bulu tangkis Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di tingkat internasional. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, sponsor, dan penggemar, sangat penting untuk mendukung proses pembangunan tim nasional ke depan





