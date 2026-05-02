Indonesia Tersingkir dari Semifinal Uber Cup 2026 Setelah Kalah dari Korea Selatan

Tim putri Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan di semifinal Uber Cup 2026 yang berlangsung di Denmark. Kekalahan ini mengakhiri impian Indonesia untuk meraih gelar juara Uber Cup tahun ini.

Pertandingan semifinal Uber Cup 2026 yang berlangsung di Forum Horsens , Horsens , Denmark pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026, menjadi momen pahit bagi tim putri Indonesia .

Korea Selatan berhasil mengamankan kemenangan dan melaju ke babak final setelah mengalahkan Indonesia dengan skor akhir 1-3. Pertandingan ini diwarnai dengan perjuangan keras dari kedua tim, namun pada akhirnya, keunggulan Korea Selatan terlalu sulit untuk dikejar. Sebelum pertandingan ganda putri yang menentukan ini, Korea Selatan sudah memimpin 2-1 berkat kemenangan An Se Young atas Putri Kusuma Wardani dan keunggulan Baek Ha Na/Lee So Hee atas pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

Indonesia sempat memberikan harapan dengan kemenangan yang diraih oleh Thalita Ramadhani Wiryawan, namun sayangnya, harapan tersebut tidak dapat dipertahankan. Pertandingan ketiga, yang mempertemukan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum melawan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong, menjadi penentu nasib Indonesia di turnamen bergengsi ini. Sejak awal pertandingan, pasangan Korea Selatan menunjukkan dominasi mereka dengan langsung unggul jauh, mencapai skor 7-0. Rachel/Febi mencoba untuk bangkit dan mengumpulkan poin, namun tekanan dari lawan sangat besar.

Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 7-11 saat memasuki interval gim pertama, menunjukkan semangat juang yang tinggi. Setelah jeda, Jeong/Kim mampu mempertahankan keunggulan mereka, memperlebar selisih poin menjadi 14-9. Pertandingan semakin sengit dengan rally-rally panjang yang menguji ketahanan fisik dan mental kedua pasangan. Rachel/Febi sempat mendekat di posisi 16-19 setelah pukulan diagonal Febi berhasil menembus pertahanan lawan.

Namun, Jeong/Kim berhasil mencapai game point 20-16 setelah pukulan keras Kim menembus pertahanan Indonesia. Akhirnya, gim pertama ditutup oleh pasangan Korea Selatan dengan skor 21-16 setelah pukulan Rachel tertahan di net. Memasuki gim kedua, Jeong/Kim kembali mengambil inisiatif dan unggul 5-2. Rachel/Febi tampak kesulitan menemukan ritme permainan terbaik mereka dan harus tertinggal 5-11 pada interval gim kedua.

Upaya Rachel/Febi untuk meraih poin beruntun seringkali digagalkan oleh permainan solid dan terarah dari Jeong/Kim. Rachel sempat melakukan penyelamatan dengan menyambar bola tanggung yang gagal dikembalikan Jeong, memperkecil kedudukan menjadi 10-13. Perlawanan gigih dari Rachel/Febi membuahkan hasil ketika mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 14-14 setelah sambaran bola dari Rachel mengenai wajah Jeong, sebuah momen yang cukup dramatis. Perebutan poin berlangsung sangat sengit dan menegangkan.

Dalam satu momen, Febi bahkan kehilangan keseimbangan demi mengembalikan bola, namun usahanya menjadi sasaran empuk bagi Jeong. Kedudukan tetap imbang di angka 17-17, dan aksi cegatan di depan net oleh Rachel kembali membuat skor sama kuat 18-18. Sayangnya, pukulan Febi yang keluar lapangan memberikan match point bagi Jeong/Kim di angka 20-18. Rachel/Febi akhirnya dipastikan kalah dengan skor 18-21 setelah Rachel gagal menjangkau bola meski sudah berupaya keras hingga terjatuh, menunjukkan dedikasi dan perjuangan mereka hingga akhir pertandingan.

Kekalahan ini secara resmi mengakhiri harapan Indonesia untuk melaju ke babak final Uber Cup 2026 dan memastikan Korea Selatan sebagai salah satu tim yang akan bertanding untuk merebut gelar juara. Hasil ini tentu menjadi pukulan telak bagi tim Indonesia, namun diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan di masa depan. Selain kekalahan di semifinal Uber Cup, Indonesia juga mengalami sejarah kelam dengan gagal lolos fase grup Thomas Cup 2026 setelah dikalahkan oleh Prancis.

Namun, ada secercah harapan dengan kemenangan epik tim putri Indonesia yang berhasil membungkam Taiwan 3-2 dan menjadi juara grup sebelumnya. Meskipun demikian, kegagalan melaju ke final Uber Cup tetap menjadi fokus utama untuk evaluasi dan peningkatan performa tim nasional bulu tangkis putri Indonesia. Perlu adanya analisis mendalam terhadap strategi permainan, kondisi fisik pemain, dan mentalitas bertanding untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di kancah internasional.

Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia juga sangat diharapkan untuk memotivasi para pemain agar terus berjuang dan meraih prestasi yang lebih baik di masa mendatang





