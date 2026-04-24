Indonesia Telak Lumat Aljazair 5-0 di Piala Thomas 2026

Kontingen Indonesia memulai Piala Thomas 2026 dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Aljazair, menunjukkan dominasi di seluruh sektor. Kemenangan ini menjadi modal penting untuk menghadapi Thailand dan Perancis.

Pertandingan yang berlangsung di arena internasional ini menjadi bukti kekuatan bulutangkis Indonesia di kancah global. Tujuh pemain Indonesia diturunkan dalam lima pertandingan, dengan rotasi yang memungkinkan seluruh pemain mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi dan berkontribusi pada kemenangan tim. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan yang lebih berat di fase grup, terutama saat berhadapan dengan unggulan seperti Thailand dan Perancis.

Dominasi Indonesia dimulai sejak pertandingan pertama tunggal putra, di mana Jonatan Christie berhasil mengalahkan Adel Hamek dengan skor meyakinkan 21-8 dan 21-6. Alwi Farhan melanjutkan tren positif ini dengan mengalahkan Mohamed Abderrahime Belarbi dengan skor serupa, 21-8 dan 21-7. Kemenangan Anthony Ginting atas Mohamed Abdelaziz Ouchefoun dengan skor 21-8 dan 21-6 memastikan kemenangan Indonesia sudah di tangan bahkan sebelum pertandingan ganda putra dimulai. Keunggulan yang signifikan ini menunjukkan kesiapan dan kualitas pemain Indonesia dalam menghadapi kompetisi tingkat tinggi.

Pertandingan melawan Aljazair menjadi ajang bagi para pemain untuk menguji strategi dan meningkatkan performa sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Selain itu, kemenangan ini juga memberikan kepercayaan diri yang besar bagi seluruh tim untuk meraih hasil terbaik di Piala Thomas 2026. Pada sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin juga berhasil meraih kemenangan tanpa kesulitan.

Fajar/Fikri mengalahkan Mohamed Abderrahime Belarbi/Koceila Mammeri dengan skor 21-14 dan 21-8, sementara Raymond/Joaquin mengalahkan Adel Hamek/Mohamed Abedlaziz Ouchefoun dengan skor yang lebih mencolok, 21-4 dan 21-7, hanya dalam waktu 18 menit. Meskipun pertandingan ganda putra terkesan sebagai formalitas setelah kemenangan sudah di tangan, kedua pasangan tetap menunjukkan permainan terbaik mereka dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Kemenangan ini semakin mempertegas dominasi Indonesia di Piala Thomas 2026 dan menjadi bekal penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

Pertandingan melawan Thailand dan Perancis diprediksi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kontingen Indonesia, namun dengan modal kepercayaan diri dan performa yang solid, tim Merah Putih optimis dapat meraih hasil yang memuaskan. Detail skor pertandingan adalah sebagai berikut: MS2 - Alwi Farhan vs Mohamed Abderrahime Belarbi (21-8, 21-7) dan MD1 - Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Mohamed Abderrahime Belarbi/Koceila Mammeri (21-14, 21-8). Kemenangan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk keberhasilan tim bulutangkis di ajang internasional





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

