Penandatanganan IEU-CEPA oleh Airlangga Hartarto membuka akses pasar Eropa untuk UMKM Indonesia dengan bea masuk nol persen untuk sembilan puluh persen produk.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Uni Eropa atau IEU-CEPA telah resmi membuka peluang luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke Eropa. Pernyataan ini disampaikan oleh Airlangga dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta pada Sabtu malam setelah acara penandatanganan berlangsung di Brussels, Belgia, pada Sabtu, 21 November 2026.

Mekanisme Akses Pasar Dan Tarif Preferensial

IEU-CEPA dirancang untuk memperdalam hubungan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemitraan ekonomi yang menjadi salah satu pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui mekanisme perjanjian ini, produk unggulan Indonesia, termasuk barang hasil produksi UMKM, diharapkan memperoleh akses yang lebih luas dan kompetitif ke pasar Uni Eropa. Sebaliknya, produk UMKM dari negara-negara anggota Uni Eropa juga akan mendapatkan akses ke pasar Indonesia dengan fasilitas tarif yang disesuaikan sesuai ketentuan dalam perjanjian baru tersebut.

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Pos Tarif Nol Persen Untuk Ekspor Unggulan

Sektor-sektor kunci seperti sawit dan turunannya, garmen, kain, aksesori, serta alas kaki akan langsung menikmati fasilitas bea masuk nol persen atau tanpa pungutan masuk. Produk unggulan lainnya seperti kopi, kakao, karet, furnitur, komponen otomotif, dan perikanan juga memiliki peluang besar untuk memanfaatkan peningkatan akses pasar melalui skema preferensial yang lebih menguntungkan. Sebanyak 90,4 persen pos tarif produk Indonesia yang masuk ke pasar Uni Eropa akan langsung memperoleh fasilitas bea masuk nol persen setelah perjanjian resmi diterapkan.

Durasi Penurunan Tarif Dan Kuota Impor

Sisa 8,37 persen dari pos tarif lainnya akan diturunkan secara bertahap dalam jangka waktu tiga hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif atau yang dikenal dengan istilah tariff rate quota. Fasilitas tarif preferensial yang diberikan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk ekspor unggulan Indonesia, khususnya alas kaki, tekstil, dan berbagai komoditas olahan di pasar Eropa yang sangat kompetitif. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar domestik sambil tetap membuka peluang ekspor yang lebih besar.

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Prospek Investasi Dan Jangka Waktu Implementasi

Airlangga Hartarto menilai bahwa Eropa merupakan mitra strategis bagi Indonesia karena berperan sebagai pusat perdagangan global, sumber investasi berkualitas tinggi, dan pengembang teknologi maju yang ramah lingkungan. Investasi Eropa dan teknologi ramah lingkungan diharapkan dapat mendukung pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah dan pelaku usaha akan menyiapkan aturan pelaksana untuk mengoptimalkan manfaat kesepakatan tersebut agar dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung.

Target Implementasi Sementara Di Tahun Depan

Indonesia dan Uni Eropa menargetkan penerapan sementara perjanjian ini pada awal tahun 2027 setelah seluruh prosedur domestik di kedua belah pihak dinyatakan selesai dan rampung. Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui integrasi pasar global yang lebih adil dan setara. Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa di era perdagangan modern.