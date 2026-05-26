Indonesia Tegaskan Peran AI Terbukti Melindungi Populasi, Demokrasi dan Keadilan Sosial

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria memperkuat peta jalan nasional AI, menegaskan keamanan, etika, dan literasi publik sebagai fokus utama, sambil menghadapi masalah konten berbahaya bagi anak serta mempersiapkan mitigasi digital di wilayah terpencil.

Indonesia menegaskan pentingnya pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang memprioritaskan kepentingan publik , demokrasi, dan keadilan sosial di tengah gaya terobosan teknologi global. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Nezar Patria , menyampaikan tekad tersebut pada acara Indonesia AI Safety Virtual Engagement 2026 yang dilaksana secara daring pada Senin, 25 Mei 2026.

Ia menegaskan bahwa AI harus diarahkan untuk melindungi masyarakat dan ruang publik digital, mematuhi nilai sosial serta prinsip demokrasi. Menurutnya, 'AI yang bertanggung jawab' berarti memperkuat literasi AI kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga semua potensi transformasi dapat dirasakan tanpa ada yang tertinggal. Nezar menyoroti kecepatan perkembangan AI yang kini menimbulkan berbagai tantangan baru, termasuk keamanan, etika, tata kelola, disinformasi, serta konsentrasi kekuatan di tangan segelintir perusahaan teknologi.

Kondisi ini tercermin dalam International AI Safety Report 2026 yang disusun lebih dari 100 pakar AI dan didukung lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia. Ia menegaskan bahwa keamanan AI sudah tidak dapat dianggap sekunder, melainkan harus menjadi bagian inti arsitektur pengembangan teknologi AI. Oleh karena itu, Indonesia menempatkan AI sebagai teknologi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Dalam upaya itu, pemerintah meninjau peta jalan nasional dan etika penggunaan AI.

Penetapan regulasi tidak lagi paksa, melainkan memerlukan dialog berkelanjutan, standar bersama, dan kemitraan internasional. Nezar menekankan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam penguatan keamanan AI global, memastikan teknologi tetap aman, etis, inklusif, dan berpusat pada manusia. Ia juga mengajak dunia untuk menilai AI secara holistik - tidak hanya sebagai inovasi, tetapi juga sebagai sistem yang mampu menyeimbangkan kepentingan sosial, etika, dan kepercayaan publik. Sementara itu, Kominfo juga berfokus pada isu yang lebih mendalam di tingkat lokal.

Data terbaru menunjukkan lebih dari setengah anak Indonesia terpapar konten seksual di media sosial. Untuk menanggapi hal tersebut, kementerian menyiapkan program mitigasi jaga internet di wilayah Sitaro dan Sangihe selama proses restorasi Palapa Ring. Penegakan regulasi, integritas, serta disiplin media menjadi kunci dalam memelihara integritas digital dan jurnalisme berkualitas. Nezar juga menyoroti bagaimana talenta digital tidak hanya dimerlukan komponen teknis, namun juga pemahaman mendalam mengenai interaksi dan kontrol AI.

Ia menegaskan bahwa kualitas jurnalisme tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin dan menegaskan apa yang menjadi dasar bagi seluruh keberlanjutan tata kelola AI di Indonesia. Dengan semua langkah dan inisiatif, pemerintah berupaya menurunkan risiko ketidakseimbangan, memastikan akses dan manfaat teknologi disebarkan secara merata, serta meningkatkan literasi publik tentang AI dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari.

Melalui rangkaian kebijakan dan inisiatif ini, Indonesia berusaha menempatkan diri sebagai negara yang tidak hanya mengadopsi teknologi tinggi, tetapi juga secara aktif mengendalikan arah implementasinya untuk kebaikan bersama, memelihara keadilan sosial dan memperkuat demokrasi digital





