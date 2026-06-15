Indonesia Tegaskan Dukungan Konsisten Kepada Palestina Dalam Panggilan Telepon Presiden Prabowo dan Mahmoud Abbas

Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, memperkuat komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dukungan ini diukir melalui berbagai bantuan konkret dan diplomasi aktif di forum internasional, selaras dengan amanat konstitusi dan politik luar negeri Indonesia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina dan hal itu ditegaskan kembali ketika Presiden Prabowo menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas pada malam hari ini.

Hubungan erat kedua negara tersebut telah terjalin dalam semangat persaudaraan, solidaritas, dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Mahmoud Abbas menyampaikan perkembangan terkini di Palestina serta apresiasi atas konsistensi dukungan nyata Indonesia kepada rakyat Palestina. Presiden Abbas juga menyampaikan harapannya agar Indonesia terus memainkan peran aktif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Menurut Presiden Abbas, suara dan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo memiliki arti penting dan mendapat perhatian luas dalam berbagai forum internasional.

Selama ini, Presiden Prabowo dikenal secara konsisten memberikan dukungan nyata kepada Palestina, termasuk sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina termasuk pengiriman logistik melalui udara dan laut, pengiriman kapal rumah sakit dan tenaga kesehatan, pengiriman 100 anak-anak Palestina untuk bersekolah di Universitas Pertahanan, serta dukungan tegas Indonesia di berbagai forum dunia. Presiden Prabowo kembali menyatakan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan bermartabat.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi sekaligus cerminan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada kemerdekaan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia





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