Indonesia Target Investasi Energi Terbarukan China Di Forum Bisnis Beijing

Indonesia membidik investasi energi terbarukan dari China yang unggul teknologi. Forum di Beijing membahas peluang hilirisasi, ekonomi digital, dan kemitraan strategis antara kedua negara pada tahun 2026.

Beijing, Indonesia secara resmi menargetkan peningkatan investasi dalam sektor energi terbarukan dari negara Tirai Bambu tersebut. Langkah ini diambil guna memanfaatkan keunggulan teknologi yang dimiliki China di bidang pengembangan sumber daya energi berkelanjutan. Dalam sebuah forum bisnis strategis yang berlangsung di Beijing pada Senin tanggal dua November dua ribu dua puluh enam, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar menegaskan pentingnya kolaborasi ini.

Visi Masa Depan Energi Berkelanjutan

Irene Umar menyampaikan pandangannya bahwa diskusi mengenai energi terbarukan dan energi berkelanjutan tidak boleh dilihat hanya dari sudut pandang kualitas transaksi bisnis semata. Menurut dia, isu krusial yang harus dihadapi adalah bagaimana kedua belah pihak dapat membentuk masa depan umat manusia yang lebih baik melalui kerja sama ini. Pernyataan tersebut diungkapkannya di hadapan sekitar seratus lima puluh peserta yang hadir dalam forum bertajuk Mobilizing China RE Investment into Indonesia. Peserta tersebut berasal dari kalangan usaha baik dari Indonesia maupun China yang memiliki minat serius terhadap peluang investasi di negeri ini.

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Perkembangan Capaian Energi China

Data laporan terbaru mengungkapkan bahwa pada tahun dua ribu dua puluh lima, emisi karbon dioksida China dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto atau PDB mengalami penurunan sebesar tujuh belas koma tujuh persen dibandingkan dengan level tahun dua ribu dua puluh. Capaian ini menunjukkan komitmen negara tersebut dalam transisi energi. Sumber energi non-fosil kini mencakup dua puluh satu koma tujuh persen dari total konsumsi energi nasional. Selain itu, kapasitas terpasang gabungan tenaga angin dan surya di China mencapai satu koma delapan empat miliar kilowatt.

Volume cadangan hutan di negara tersebut juga meningkat menjadi dua puluh koma sembilan sembilan miliar meter kubik, menunjukkan kesadaran ekologis yang tinggi. Lebih jauh lagi, hingga paruh pertama tahun dua ribu dua puluh enam, total kapasitas terpasang energi terbarukan di China telah mencapai dua koma empat enam miliar kilowatt. Angka ini mencakup enam puluh koma tujuh persen dari total kapasitas pembangkit listrik nasional. Secara historis, hal ini menandai momen ketika kapasitas energi terbarukan berhasil melampaui kapasitas tenaga batu bara untuk pertama kalinya pada akhir Juli dua ribu dua puluh enam.

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Peluang Sektor Hilirisasi dan Digital

Irene Umar menambahkan bahwa forum ini bukan sekadar tentang membangun penghargaan bersama antar dua negara atau melakukan transaksi ekonomi biasa. Fokus utamanya adalah bagaimana Indonesia dan China dapat membangun hubungan strategis demi menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ia juga menyoroti peran industri kreatif, termasuk industri gim, dalam membentuk perekonomian modern yang tidak hanya bergantung pada sektor tradisional namun juga inovasi digital.

Direktur Indonesia Investment Promotion Center atau IIPC di Beijing, Rizaldi Indra Janu, menjelaskan bahwa investor China telah memainkan peran penting dalam pengembangan industri dasar yang kompetitif. Mereka membantu membangun basis tenaga kerja terampil serta jaringan bisnis regional yang kuat. Kerja sama di bidang otomotif hingga barang-barang rumah tangga masih menunjukkan ruang yang cukup besar. Oleh karena itu, Rizaldi melihat potensi luas untuk memperluas kerja sama ke sektor energi, pertanian, ekonomi digital yang berkembang pesat, layanan kesehatan, dan berbagai industri utama lainnya.

Strategi Lokasi dan Insentif Investasi

Pemerintah Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Rizaldi, saat ini secara aktif mendorong investasi di bidang hilirisasi dan mineral penting, kendaraan energi baru, serta energi terbarukan. Sektor pusat data dan ekonomi digital, industri kesehatan, ketahanan pangan, serta berbagai sektor prioritas lainnya juga menjadi fokus utama. Dalam diskusi panel yang dihadiri oleh partner dari kantor pengacara Gani Djemat and partners Humphrey R Djemat serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Beijing Yulian Wihantoro, topik strategis ini dibahas secara mendalam untuk memastikan kesuksesan kolaborasi.

Untuk memaksimalkan peluang, Rizaldi memberikan contoh konkret mengenai lokasi strategis. Di Jawa Barat, khususnya kawasan Cikarang dan Jababeka, investor dapat memperoleh akses terhadap ekosistem otomotif, elektronik, industri manufaktur, dan logistik yang sangat kuat. Di Batam, Kepulauan Riau, peluang besar tersedia dalam kegiatan ekspor dan manufaktur, industri tekstil, serta komponen mineral. Sementara itu, Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Bali, menawarkan potensi signifikan dalam bidang peralatan medis serta usaha yang berkaitan dengan makanan.

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Kunci utama bagi investor menurutnya adalah kemampuan untuk memilih lokasi yang sesuai dengan peluang usaha mereka. Pemilihan lokasi yang tepat diyakini dapat meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Rizaldi juga menekankan bahwa pemerintah telah melakukan optimalisasi insentif dan kesiapan regulasi. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan insentif investasi sekaligus memastikan kesiapan perizinan dan kepatuhan melalui sistem yang terintegrasi dan transparan.

Daftar insentif dan fasilitas tersebut mencakup pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan selama periode lima hingga dua puluh tahun. Terdapat juga pengurangan penghasilan neto untuk investasi hingga tiga puluh persen serta pengurangan penghasilan bruto sebesar dua ratus atau tiga ratus persen. Penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS RBA menjadi langkah nyata untuk mempercepat proses bisnis. Regulasi yang jelas dan ramah investor juga menjadi jaminan keamanan hukum bagi para pelaku usaha asing.

Di samping insentif fiskal, kemitraan lokal yang kuat dibangun melalui hubungan saling percaya dengan pemerintah, badan usaha milik negara, dan pelaku usaha swasta lokal. Strategi ini dirancang untuk mempercepat akses pasar dan mendukung pertumbuhan usaha secara holistik. Dengan kombinasi sumber daya alam, tenaga kerja, regulasi yang mendukung, dan teknologi canggih dari China, Indonesia optimis dapat mewujudkan visi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.