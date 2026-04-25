Indonesia Tanpa Kota Penerima Adipura Tahun Ini, Fokus Tata Kelola Sampah Total

Kementerian Lingkungan Hidup tidak memberikan penghargaan Adipura tahun ini karena belum ada kota atau kabupaten yang memenuhi standar pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan tata kelola sampah secara menyeluruh, mulai dari pemilahan hingga pengolahan, serta membangun budaya masyarakat yang sadar lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) secara mengejutkan tidak memberikan penghargaan Adipura , penghargaan tertinggi untuk kinerja pengelolaan lingkungan hidup , kepada satupun kota atau kabupaten di Indonesia pada tahun ini.

Keputusan ini diambil menyusul evaluasi mendalam terhadap permasalahan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak daerah di tanah air. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan hal ini dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, menekankan bahwa belum ada satupun daerah yang mampu memenuhi standar yang ditetapkan untuk meraih predikat Adipura. Penghargaan Adipura kini didasarkan pada landasan hukum yang lebih ketat, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendali Lingkungan Hidup.

Perpres ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada kebersihan area publik yang terlihat, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan, mencakup seluruh wilayah, termasuk daerah pinggiran. Menteri Hanif menjelaskan bahwa Adipura seharusnya menjadi simbol apresiasi terhadap pemerintah daerah yang berhasil menciptakan lingkungan bersih dan sehat bagi warganya. Namun, hingga saat ini, belum ada daerah yang mampu menunjukkan kinerja yang memenuhi kriteria tersebut.

Meskipun demikian, beberapa kota menunjukkan kemajuan signifikan dan hampir memenuhi persyaratan, termasuk Surabaya, Balikpapan, dan Ciamis. Ketiga kota ini mencatatkan nilai tertinggi dalam penilaian, namun masih belum mencapai ambang batas untuk meraih predikat Adipura. Pemerintah pusat terus memantau dan mendorong peningkatan kinerja di daerah-daerah tersebut, dengan harapan dapat meraih penghargaan pada tahun berikutnya. Untuk mendapatkan penghargaan Adipura, pemerintah daerah harus memenuhi setidaknya tiga parameter utama.

Pertama, ketersediaan instrumen dan pendanaan yang memadai untuk pengelolaan sampah. Kedua, sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang kompeten dan memadai. Ketiga, hasil nyata berupa lingkungan yang bersih secara menyeluruh. Penilaian tidak lagi bersifat formalitas atau hanya berdasarkan observasi di lokasi tertentu.

Tim penilai KLHK melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan adanya pemilahan sampah yang efektif, pengelolaan sampah yang terorganisir, dan keterlibatan aktif dari pengelola sampah di tingkat lokal. Selain itu, KLHK juga menekankan pentingnya pembentukan budaya masyarakat yang sadar akan pentingnya kebersihan dan pemilahan sampah. Selama hampir satu dekade, banyak daerah cenderung mencari solusi pengelolaan sampah yang murah, namun mengabaikan risiko lingkungan yang ditimbulkan.

Akibatnya, sampah seringkali hanya ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa pemilahan yang memadai, meskipun masyarakat telah membayar retribusi sampah. Pemerintah daerah juga dinilai kurang proaktif dalam mengelola sampah secara efektif. Pada tahun 2026, pemerintah pusat akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sampah di TPA, termasuk larangan membuang sampah organik ke TPA, untuk mendorong budaya pemilahan sampah dari hulu. Langkah ini diharapkan dapat membangun ekosistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan, di mana sampah diolah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi





