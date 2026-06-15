Indonesia Tambah Amunisi Baru: Komisi X DPR RI Setujui Naturalisasi Pemain Muda

Komisi X DPR RI secara resmi memberikan lampu hijau terhadap proses naturalisasi dua pemain muda keturunan, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga serta Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Indonesia menambah amunisi baru semakin mulus. Komisi X DPR RI secara resmi memberikan lampu hijau terhadap proses naturalisasi dua pemain muda keturunan, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery.

Sempat Tolak Tawaran dari Tiongkok dan Jepang, Shin Tae-yong Beberkan Alasan Pilih Jadi Pelatih Persija Jakarta Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga serta Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dalam agenda tersebut, Erick Thohir hadir didampingi anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani Sungkono. Tak Perlu Naturalisasi!

Timnas Indonesia Punya Calon Penerus Calvin Verdonk dari Jerman, Sudah WNI Sejak Lahir Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif dukungan yang diberikan DPR RI. Menurutnya, proses naturalisasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia di level internasional. Masih Ingat Evan Dimas?

Lama Menghilang, Begini Kabar Sang Mantan Jenderal Lapangan Tengah Timnas Indonesia Kita dari PSSI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, masukan, serta kepercayaan yang senantiasa diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI. Ini wujud nyata sinergi yang luar biasa antara pemerintah, wakil rakyat, dan federasi dalam membangun Timnas Indonesia yang lebih tangguh di kancah internasional.

Kami sangat menghargai setiap catatan dari dewan dan akan terus menjaga amanah ini, tidak hanya melalui naturalisasi yang selektif, tetapi juga dengan terus memperkuat pembibitan dan pembinaan pemain lokal jangka panjang, ujar Erick Thohir. Meski mendukung proses naturalisasi, Komisi X DPR RI juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Dalam kesimpulan rapat, Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa naturalisasi atlet tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang olahraga nasional.

Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Mitchell Lee Baker dan Sdr. Luke Anthony Vickery. Naturalisasi terhadap olahragawan harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen olahragawan naturalisasi, kriteria yang jelas dan transparan, pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan bagi regenerasi pemain, dan evaluasi yang berkelanjutan, kata Lalu Hadrian Irfani.

PSSI sendiri menilai kehadiran Baker dan Vickery akan menambah kualitas sekaligus kedalaman skuad Garuda. Erick menyebut keduanya bukan hanya datang untuk bermain, tetapi juga membawa pengalaman dan pengetahuan yang dapat membantu perkembangan pemain lokal. Real Madrid mulai melakukan perombakan skuad jelang musim 2026/2027. Setelah sukses mengamankan tanda tangan Marc Cucurella dari Chelsea, Los Blancos kini dikabarkan siap untuk melanjutkan perombakan skuad mereka.

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Casemiro hengkang, sementara sosok yang dijuluki The Next Casemiro dikabarkan segera merapat. Persija Jakarta umumkan pelatih barunya yaitu Shin Tae-yong jelang Super League 2026-2027. Pelatih asal Korea Selatan itu akan melatih dalam tiga tahun ke depan. Pertandingan Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung.

Simak susunan pemain resmi, jadwal siaran langsung, dan cara nonton gratisnya. Era baru Timnas Indonesia bersama John Herdman mulai menunjukkan arah yang jelas. Skuad Garuda berpeluang mendapat tambahan dua pemain muda keturunan setelah proses naturalisasi yang dilakukan Komisi X DPR RI. Berita bola terpopuler VIVA, 14 Juni 2026: Kejutan hasil Brasil vs Maroko di Piala Dunia, nasib Ragnar Oratmangoen, hingga naturalisasi baru Timnas Indonesia.

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Naturalisasi Pemain Muda Komisi X DPR RI PSSI Erick Thohir

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