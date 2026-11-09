Indonesia Tambah 8 Juta OKB Hingga 2036 Pendorong Konsumsi Global

Laporan World Data Lab proyeksikan jumlah Orang Kaya Baru di Indonesia naik 8 juta orang ke tahun 2036. Mereka mendominasi konsumsi global dengan belanja US$25 triliun.

Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu motor utama lahirnya kelompok Orang Kaya Baru atau OKB di dunia dalam satu dekade mendatang. Laporan terbaru yang dirilis World Data Lab mencatat, populasi masyarakat kaya di Indonesia bakal melonjak signifikan dengan penambahan 8 juta orang kaya baru hingga tahun 2036. Lonjakan demografi ekonomi ini menjadi bagian dari pergeseran besar peta kemakmuran global. Pertumbuhan kelas menengah atas dan OKB tak lagi didominasi negara Barat, melainkan melesat pesat di kawasan Asia.

Mekanisme Kekuatan Belanja Global

Secara global, penggerak utama perekonomian dunia saat ini hingga sepuluh tahun ke depan bukan lagi berada di tangan segelintir miliarder atau jutawan super-kaya. Daya beli terbesar justru dipegang oleh kelompok masyarakat kaya dalam arti yang lebih luas, mereka yang masuk kategori kelas menengah atas dan OKB. Mengutip laporan World Data Lab, Minggu 8 November 2026, saat ini terdapat sekitar 323 juta orang kaya baru di bumi dengan total pengeluaran menembus US$25 triliun.

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Artinya, meski populasi mereka hanya empat persen dari penduduk dunia, kelompok ini menguasai hingga 36 persen dari seluruh konsumsi global. Coba bandingkan dengan para jutawan super-kaya yang berjumlah sekitar 55 juta orang. Total belanja mereka diperkirakan hanya US$10 triliun pada 2026. Angka tersebut bahkan tidak ada separuhnya dari total belanja kelompok kaya secara keseluruhan. Fakta ini membuktikan bahwa penggerak utama ekonomi global bukan para miliarder, melainkan ratusan juta warga kelas menengah atas dan OKB yang populasinya terus bertambah pesat.

Posisi Negara Berkembang dan Utang Luar Negeri

Sementara dinamika kelas kaya di Indonesia dan Asia berkembang pesat, data terbaru dari Bank Dunia mencatat kondisi keuangan negara lain yang berbeda. Utang negara-negara berkembang melonjak ke rekor tertinggi sebesar USD 9,4 triliun atau sekitar Rp 170.219 triliun dengan menggunakan kurs Rp 18.108 per US dollar pada tahun lalu. Di saat yang sama, negara-negara termiskin harus menanggung tingkat suku bunga tertinggi sejak akhir dekade 1980-an. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam mengelola stabilitas ekonomi makro di tengah pertumbuhan kelas menengah.

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Pemerintah Inggris kini bersiap mengusung gerakan baru penanganan utang sebagai bagian dari kepemimpinannya di G20 tahun depan. Langkah ini dikaitkan oleh Perdana Menteri Andy Burnham dengan upaya menghadapi warisan masa lalu. Dalam laporan tahunannya, International Debt Report, Bank Dunia menyebutkan bahwa membengkaknya biaya pelunasan utang luar negeri telah menghambat sejumlah pemerintah untuk berinvestasi demi masa depan. Mengutip The Guardian, Minggu 8 November 2026, laporan tersebut mencatat lonjakan utang negara berkembang sebesar 5,5 persen pada tahun lalu menjadi kenaikan tercepat dalam empat tahun terakhir.

Dampak Langsung Terhadap Pembangunan dan Investasi

Fenomena kenaikan utang ini utamanya dipicu oleh pesatnya pinjaman dari sektor swasta. Haishan Fu, Kepala Statistik Bank Dunia, menyatakan bahwa akses terhadap pendanaan internasional memang membaik. Namun, biaya untuk mendapatkan dana tersebut tidak menjadi lebih murah. Negara berpenghasilan rendah dan menengah meminjam lebih banyak, membayar lebih mahal, dan pada akhirnya menyisakan lebih sedikit dana untuk pembangunan jangka panjang. Kondisi ini kontras dengan meningkatnya daya beli kelas atas di Indonesia yang menjadi fokus laporan World Data Lab.

Reformasi Kepegawaian dan Stabilitas Pemerintahan

Di sisi tata kelola pemerintahan, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar tes Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD CPNS 2023 di Kantor Pusat BKN, Cililitan, Jakarta Timur, pada Kamis 9 November 2023. Pemerintah resmi memutuskan akan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS baru mulai November 2026. Langkah ini diambil guna memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara atau ASN, sekaligus menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa keputusan pembukaan rekrutmen CPNS ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan pimpinan DPR untuk menuntaskan berbagai persoalan kepegawaian.