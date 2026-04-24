Indonesia Siap Terapkan Biodiesel 50% (B50) pada Juli 2026

Pemerintah Indonesia mempersiapkan implementasi biodiesel 50% (B50) mulai 1 Juli 2026 sebagai upaya ketahanan energi dan penghematan devisa. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah minyak sawit dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Pemerintah Indonesia terus mempercepat langkah-langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Salah satu inisiatif utama yang sedang dipersiapkan adalah implementasi penggunaan biodiesel 50% atau B50 secara nasional, yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari rencana pemerintah yang lebih luas untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan, khususnya minyak sawit, serta memitigasi risiko yang timbul dari ketidakpastian geopolitik global, seperti konflik di Iran. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah fokus pada penyusunan formulasi harga yang tepat untuk B50, dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku dan memastikan transparansi serta kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Proses penetapan harga akan dilakukan secara rutin setiap bulan, mengikuti formula yang telah ditetapkan, sehingga pelaku usaha dan konsumen dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan baku yang memadai.

Koordinasi intensif sedang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) untuk merumuskan perhitungan komponen bahan bakar nabati atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) secara akurat, dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak mentah dan potensi penghematan biaya. Implementasi program B50 diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Selain meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO), kebijakan ini berpotensi menghemat devisa negara secara substansial.

Berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM, implementasi B50 pada tahun 2026 diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp 157,28 triliun, melampaui target awal program B40 yang sebesar Rp 140 triliun. Penghematan devisa ini akan berkontribusi pada penguatan neraca perdagangan dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Lebih lanjut, peningkatan serapan biodiesel juga akan memberikan dukungan bagi petani kelapa sawit dan industri pengolahan CPO, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor hilir.

Pemerintah meyakini bahwa pasokan FAME akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan implementasi B50, meskipun koordinasi dengan Ditjen Migas terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang optimal. Target pengurangan impor bahan bakar fosil melalui implementasi B50 adalah sebesar 50%, sementara saat ini serapan biodiesel telah mencapai sekitar 25%. Upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan biodiesel merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil, karena dihasilkan dari sumber daya terbarukan dan memiliki kandungan karbon yang lebih rendah. Selain itu, penggunaan biodiesel juga dapat meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi. Pemerintah menyadari bahwa transisi menuju energi bersih membutuhkan investasi yang signifikan dan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif bagi pengembangan industri biodiesel.

Implementasi B50 merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang mandiri energi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap bahwa kebijakan ini akan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Keberhasilan implementasi B50 juga akan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya transisi menuju energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil





