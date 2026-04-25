Indonesia Siap Tempur Hadapi Kanada di Laga Pembuka Badminton 2026

Tim bulu tangkis Indonesia mengawali perjuangan mereka di kejuaraan bulu tangkis 2026 dengan menghadapi Kanada. Putri KW menekankan pentingnya pertandingan ini dan mengingatkan tim untuk mewaspadai kekuatan lawan, terutama Michelle Li. Indonesia menargetkan juara grup untuk mendapatkan undian yang lebih baik di babak selanjutnya.

Skuad Merah Putih mengawali perjuangan mereka di Forum Horsens, Denmark pada hari Sabtu, 25 April 2026, dengan ambisi meraih kemenangan dalam laga pembuka melawan Kanada .

Pertandingan ini sangat penting untuk membuka jalan menuju gelar juara grup. Putri Kusuma Wardani, salah satu pemain kunci tim Indonesia, menekankan bahwa kekuatan Kanada tidak boleh dianggap remeh. Ia menilai bahwa tim Kanada memiliki kekuatan yang seimbang di semua sektor, baik tunggal maupun ganda. Kehadiran Michelle Li, pemain senior Kanada, menjadi perhatian khusus karena pengalaman dan konsistensinya di level internasional merupakan ancaman serius bagi tunggal putri Indonesia.

Putri KW menyatakan bahwa seluruh pemain Kanada memiliki kemampuan yang merata, dan Michelle Li tetap menjadi pemain yang konsisten di level atas. Meskipun menyadari beratnya tantangan, Putri memastikan bahwa kondisi internal tim sangat baik dan solid. Ia memberikan semangat kepada rekan-rekannya untuk bermain dengan rileks dan fokus pada penampilan terbaik mereka, tanpa terbebani oleh hasil akhir. Menurutnya, dukungan tim adalah kunci utama.

'Siapapun yang diturunkan harus bermain dengan enjoy dan berjuang sekuat tenaga. Kita tidak perlu terlalu memikirkan menang atau kalah, karena kami semua saling mendukung,' tegasnya. Indonesia tergabung dalam Grup C bersama Kanada, Australia, dan Taiwan. Kemenangan di laga pembuka melawan Kanada sangat krusial untuk mengamankan posisi juara grup dan mendapatkan undian yang lebih menguntungkan di babak gugur.

Di sektor tunggal, Indonesia mengandalkan pemain-pemain muda berbakat seperti Putri KW, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi. Sektor ganda juga memiliki banyak opsi rotasi pemain, termasuk Siti Fadia Silva Ramadhanti, Febriana Dwipuji Kusuma, Amallia Cahaya Pratiwi, dan pasangan muda Rachel Allessya Rose. Putri menambahkan, 'Kami menargetkan juara grup, jadi setiap pertandingan melawan Kanada, Australia, maupun Taiwan sangat penting. Namun, fokus utama kami saat ini adalah meraih hasil terbaik di pertandingan pembuka.

' Selain itu, tim Piala Thomas Indonesia juga meraih kemenangan telak 5-0 atas Aljazair, menjadi modal penting sebelum menghadapi Thailand.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Badminton Indonesia Kanada Putri KW Piala Thomas Proliga

United States Latest News, United States Headlines

