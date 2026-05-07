Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah ASEAN U-19 Boys Championship 2026: Drawing Resmi Digelar di Medan

Pengundian grup ASEAN U-19 Boys Championship 2026 berlangsung meriah di Medan, Sumatera Utara, menempatkan Indonesia sebagai unggulan Grup A sekaligus juara bertahan.

Pengundian grup untuk turnamen bergengsi ASEAN U-19 Boys Championship 2026 telah resmi dilaksanakan dengan penuh kemeriahan di Kantor Gubernur Sumatera Utara , Medan, pada hari Kamis, 7 Mei 2026.

Acara ini bukan sekadar seremoni pembagian grup, melainkan menjadi momentum penting yang menandai dimulainya persiapan intensif Indonesia dalam mengemban tanggung jawab sebagai tuan rumah ajang sepak bola usia muda paling prestisius di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi yang sangat dinantikan ini dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 14 Juni 2026, di mana berbagai negara di Asia Tenggara akan mengirimkan talenta-talenta terbaik mereka untuk memperebutkan gelar juara.

Antusiasme yang tinggi terlihat jelas dalam proses pengundian, yang mencerminkan semangat besar bangsa Indonesia dalam mendukung perkembangan sepak bola remaja di tingkat regional. Sebagai bentuk nyata dari dampak sosial yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan turnamen ini, acara pembukaan drawing tersebut juga diwarnai dengan aksi kemanusiaan dan dukungan terhadap pembibitan atlet muda. Penyerahan secara simbolis sebanyak 1.300 bola kepada berbagai sekolah sepak bola lokal di wilayah Sumatera Utara menjadi salah satu poin utama dalam kegiatan tersebut.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semangat kompetisi internasional ini dapat dirasakan langsung oleh anak-anak di akar rumput, sehingga mereka terinspirasi untuk berlatih lebih keras dan bermimpi tinggi. Bobby Nasution, dalam pidatonya, dengan tegas menyatakan kesiapan penuh Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi tuan rumah yang sukses.

Beliau menekankan bahwa turnamen ini bukan hanya sekadar ajang pertandingan sepak bola, melainkan sebuah kesempatan emas bagi Sumatera Utara untuk memamerkan kesiapan infrastruktur olahraga, fasilitas pendukung, serta keramahan masyarakat lokal kepada delegasi dari seluruh penjuru Asia Tenggara. Sinergi antara federasi dan pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan acara ini. Erick dari PSSI menegaskan bahwa PSSI tidak dapat bergerak sendiri dalam mengelola turnamen berskala internasional.

Dukungan penuh dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat sangat krusial agar seluruh rangkaian turnamen dapat berjalan lancar dan sukses. Lebih dari itu, turnamen ini diharapkan menjadi panggung pembuktian bagi talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik sendiri. Senada dengan hal tersebut, Arya Sinulingga memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan akan dikawal dengan ketat guna meminimalisir kendala teknis di lapangan. Presiden AFF, Khiev Sameth, juga turut memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Indonesia.

Menurutnya, Indonesia selalu memiliki kemampuan luar biasa dalam menghadirkan atmosfer pertandingan yang fantastis, yang seringkali menjadi nilai tambah bagi kualitas turnamen. Ia optimis bahwa edisi 2026 akan menjadi salah satu turnamen terbaik dalam sejarah ASEAN U-19 Boys Championship. Dari sisi teknis pertandingan, hasil undian menempatkan Timnas Indonesia sebagai unggulan di Grup A. Status istimewa ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari pencapaian gemilang Garuda Muda yang sukses menjadi juara pada edisi 2024 dengan catatan performa yang sempurna.

Meskipun posisi sebagai juara bertahan memberikan keuntungan psikologis, hal ini juga membawa beban ekspektasi yang besar dari para pendukung di tanah air. Nova, yang mewakili tim teknis, mengakui bahwa status juara bertahan memang membawa tekanan tersendiri bagi para pemain muda. Namun, ia menekankan bahwa tekanan tersebut harus dikelola dengan bijak dan justru dijadikan sebagai motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih maksimal dan mempertahankan trofi di rumah sendiri.

Persiapan fisik dan mental para pemain kini menjadi prioritas utama menjelang kick-off pada bulan Juni mendatang. Dengan dukungan fasilitas latihan yang mumpuni di Sumatera Utara, diharapkan para pemain mampu mencapai performa puncak saat turnamen dimulai. Turnamen ini juga menjadi barometer penting bagi evaluasi program pembinaan usia muda yang sedang dijalankan oleh PSSI secara nasional.

Dengan mengintegrasikan dukungan infrastruktur daerah dan manajemen kompetisi yang profesional, Indonesia bertekad untuk tidak hanya meraih prestasi olahraga, tetapi juga meningkatkan citra positif Indonesia di mata internasional melalui penyelenggaraan event yang tertib, aman, dan spektakuler. Kehadiran para pemain muda berbakat dari berbagai negara akan memberikan pengalaman berharga bagi para atlet lokal dalam menghadapi persaingan level regional yang semakin kompetitif setiap tahunnya





