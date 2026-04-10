Indonesia Siap Gelar ASEAN U-17 Boys Championship 2026: Skuad Garuda Muda Bidik Juara

Timnas Indonesia U-17 bersiap menghadapi ASEAN U-17 Boys Championship 2026 sebagai tuan rumah, dengan Kurniawan Dwi Yulianto memimpin skuad yang mengincar gelar juara. Kabar lainnya meliputi kembalinya pemain Indonesia di Belanda, persiapan Piala Dunia 2026, dan berita menarik lainnya dari dunia sepak bola.

Indonesia bersiap menjadi tuan rumah untuk ASEAN U-17 Boys Championship 2026, yang secara resmi dikenal sebagai ASEAN U-17 Boys Championship. Dengan harapan besar, skuad Garuda Muda mengincar trofi juara di hadapan pendukung setia mereka. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto telah mengumumkan 26 pemain yang akan memperkuat timnas, setelah melalui proses seleksi ketat melalui pemusatan latihan dan serangkaian uji coba.

Dua klub kasta tertinggi, Persik Kediri dan Bali United, menjadi penyumbang pemain terbanyak, masing-masing mengirimkan lima talenta terbaik. Persija Jakarta dan Madura United juga turut menyumbangkan pemain untuk memperkuat timnas. Skuad ini diharapkan tidak hanya bersinar di level Asia Tenggara, tetapi juga siap menghadapi Piala Asia U-17 yang akan datang pada bulan Mei. Jadwal pertandingan fase grup A Timnas Indonesia sudah ditetapkan, dengan semua pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 19.30 WIB. Lawan-lawan yang akan dihadapi adalah Timor Leste dan Malaysia, dengan semua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang otomatis melaju ke semifinal, ditambah satu runner-up terbaik dari total tiga grup. Oleh karena itu, meraih kemenangan di setiap laga adalah harga mati bagi skuad Merah Putih untuk memastikan langkah mereka di turnamen. Para penggemar sepak bola Indonesia sangat antusias menantikan penampilan gemilang dari generasi muda ini, berharap mereka dapat mengulangi kesuksesan juara seperti yang diraih pada tahun 2018 dan 2022.\Selain persiapan timnas U-17, beberapa berita menarik lainnya juga mewarnai dunia sepak bola Indonesia dan internasional. Setelah melewati polemik paspor yang berkepanjangan, empat pemain timnas Indonesia akhirnya dapat kembali merumput di Belanda. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto juga mendapatkan masukan dari pengamat sepak bola nasional, Mohamad Kusnaeni atau yang akrab disapa Bung Kus, yang memberikan catatan penting menjelang turnamen. Bung Kus menekankan pentingnya menjaga mental pemain dan menghindari kartu merah selama pertandingan. Di sisi lain, FIFA telah secara resmi mengumumkan daftar perangkat pertandingan yang akan bertugas di Piala Dunia 2026, yang akan menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Timnas Futsal Indonesia juga menunjukkan performa yang membanggakan dengan berhasil melaju ke partai final ASEAN Futsal Championship 2026 (Piala AFF Futsal). Marc Klok, gelandang andalan Persib Bandung, menyuarakan optimisme tinggi menjelang laga krusial di Super League 2025/2026. Gaya nyentrik Ramon Tanque di Persib Bandung juga menjadi sorotan, mulai dari selebrasi ala Goku hingga sepatu beda warna. Sementara itu, ANTV kembali memanjakan pemirsa dengan menyiarkan langsung pertandingan Serie A, kompetisi kasta tertinggi di Italia.\Berita lain yang tak kalah menarik datang dari kancah sepak bola Eropa. Dennis Bergkamp melontarkan kritik tajam terhadap Ajax dan menyinggung transfer Maarten Paes, menilai kebijakan klub mulai menyimpang dari filosofi akademi. Patrick Kluivert dipastikan akan kembali ke Indonesia pada Sabtu, 18 April 2026, dengan pengawalan ketat saat tampil di Clash of Legends di Stadion GBK Jakarta. Dari berita olahraga lainnya, Barcelona menyampaikan protes terhadap wasit setelah kekalahan dari Atletico Madrid, PSG mendominasi Liverpool, dan kembalinya Patrick Kluivert ke Indonesia menjadi sorotan utama. Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil buruk tim dalam tiga laga terakhir. Manajemen memberikan ultimatum agar tim fokus menyelamatkan sisa musim. Selain berita olahraga, ada juga berita politik terkait Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang dikabarkan terjaring OTT KPK. Bupati Tulungagung periode 2025-2030 ini diusung oleh Gerindra, Golkar, dan PKS pada saat pilkada. Jelang pertandingan Persik Kediri melawan Madura United, Persik Kediri memilih untuk fokus pada kekuatan sendiri dan analisis terhadap lawan tanpa memperdulikan kondisi internal Madura United. Di dunia teknologi, Senator AS Chuck Grassley sedang menyelidiki Meta, TikTok, dan 6 raksasa teknologi lain terkait laporan eksploitasi anak di media sosial





Albagir: Timnas Futsal Indonesia Fokus Pertahankan Gelar Juara di ASEAN Futsal Championship 2026Kiper Timnas Futsal Indonesia, Muhammad Albagir, menegaskan fokus tim untuk mengantar skuad Garuda ke final ASEAN Futsal Championship 2026 dan mempertahankan gelar juara. Indonesia akan menghadapi Vietnam di semifinal.

Indonesia vs Vietnam: Duel Sengit di Semifinal ASEAN Futsal 2026Timnas futsal Indonesia akan menghadapi ujian berat di semifinal Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 melawan Vietnam. Pertandingan yang sangat dinantikan ini akan menjadi laga ulangan final ASEAN Futsal 2024. Persiapan matang dan strategi jitu menjadi kunci bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan.

Jadwal lengkap timnas U-17 Indonesia di Kejuaraan ASEAN U-17 2026Timnas U-17 Indonesia sebentar lagi akan berlaga di ASEAN U-17 Boys Championship 2026 atau Kejuaraan ASEAN U-17 2026.Sebagai tuan rumah, Indonesia menempati ...

Timnas Futsal Indonesia Bantai Brunei, Siap Hadapi Vietnam di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2026Timnas Futsal Indonesia melaju ke semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 setelah mengalahkan Brunei dengan skor telak 7-0. Di semifinal, Indonesia akan menghadapi Vietnam, yang diakui pelatih Hector Souto akan menjadi laga berat.

Persiapan Timnas U17 Indonesia Jelang ASEAN U17 Championship 2026Timnas U17 Indonesia menggelar latihan bersama di Surabaya untuk mempersiapkan diri menghadapi ASEAN U17 Championship 2026. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto menekankan pentingnya mentalitas dan kepercayaan diri pemain, serta kehadiran pemain berpengalaman seperti Mierza Firjatullah dan Putu Ekayana untuk membantu adaptasi pemain muda.

ASEAN U17 Championship 2026: Kurniawan Dwi Yulianto Siapkan Mental Timnas IndonesiaPelatih Timnas U17 Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, mematangkan kesiapan skuad Garuda Muda menjelang ASEAN U17 Championship 2026.

