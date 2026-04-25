Indonesia Siaga Hadapi Ancaman Karhutla di Musim Kemarau

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq merespons peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau. Luas lahan terbakar meningkat signifikan, mencapai 8.555,37 hektare. Pemerintah menginstruksikan kesiapsiagaan dan tindakan nyata di lapangan.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq telah memberikan tanggapan serius terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan datangnya musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan menyusul peningkatan signifikan dalam jumlah titik panas (hotspot) yang terdeteksi di berbagai daerah. Menteri Hanif menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan tepat segera setelah hotspot teridentifikasi. Ia menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam merespons adalah kunci utama untuk meminimalkan dampak kerusakan akibat kebakaran. Lebih lanjut, Menteri Hanif menginstruksikan seluruh elemen pemerintah dan pihak terkait untuk bersiaga dan mengambil tindakan nyata di lapangan guna mencegah dan mengatasi potensi karhutla.

Data terbaru menunjukkan bahwa luas lahan yang terbakar mengalami peningkatan drastis, mencapai 8.555,37 hektare. Angka ini menunjukkan peningkatan 20 kali lipat dibandingkan dengan luas lahan yang terbakar pada tahun 2025. Peningkatan ini sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa kondisi kekeringan di Indonesia akan berlangsung lebih lama dan intensif pada musim kemarau ini, seiring dengan fase El Nino yang diprediksi berada pada tingkat lemah hingga moderat.

Kondisi ini semakin memperburuk risiko terjadinya karhutla. Pemerintah menyadari bahwa situasi ini memerlukan persiapan yang matang dan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi terkait. Selain upaya pemadaman kebakaran, pemerintah juga akan fokus pada upaya pencegahan, seperti peningkatan patroli, sosialisasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Karhutla Kebakaran Hutan Musim Kemarau BMKG El Nino Lingkungan Hidup

United States Latest News, United States Headlines

