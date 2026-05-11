Indonesia Short Course Emerging Series Resmi Diperkenalkan Sebagai Ajang Kompetisi Renang Kolam Pendek Tingkat Nasional

Indonesia Short Course Emerging Series adalah kompetisi renang kolam pendek (short course) tingkat nasional yang diselenggarakan melalui kolaborasi bersama Federasi Akuatik Indonesia dan KONI. Acara ini hadir sebagai bagian dari usaha membangun ekosistem pembinaan renang Indonesia yang lebih terstruktur, kompetitif, dan berkesinambungan. Kompetisi ini berfokus pada pengembangan perenang muda Indonesia sebagai generasi penerus atlet nasional di masa depan.

INDONESIA SHORT COURSE EMERGING SERIES resmi diperkenalkan sebagai ajang kompetisi renang kolam pendek ( short course ) tingkat nasional. Acara yang diselenggarakan melalui kolaborasi bersama Federasi Akuatik Indonesia dan KONI , yang akan diadakan pada tanggal 4-6 Juni 2026, di Kolam Renang Stadion Akuatik GBK.

Kompetisi ini hadir sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pembinaan renang Indonesia yang lebih terstruktur, kompetitif, dan berkelanjutan. Mengusung tema ‘EMERGING’, penyelenggaraan perdana Indonesia Short Course Series berfokus pada pengembangan perenang muda Indonesia sebagai generasi penerus atlet nasional di masa depan. Kehadiran kompetisi ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi atlet usia muda untuk meningkatkan pengalaman kompetitif, kemampuan teknis, dan mental bertanding dalam atmosfer kompetisi nasional yang profesional.

Wisnu Wardhana sebagai inisiator kegiatan ini, melihat kebutuhan akan kompetisi short course yang konsisten di Indonesia sebagai bagian penting dalam membangun jalur pembinaan atlet yang berkelanjutan. Indonesia Short Course Series dirancang tidak hanya sebagai sebuah event pertandingan, tetapi juga sebagai platform pembinaan jangka panjang yang mampu memperkuat regenerasi atlet renang nasional melalui format kompetisi yang rutin dan berkualitas.

Federasi Akuatik Indonesia yang diwakili oleh Ketua Harian, Bapak Harlin E. Rahardjo, menyambut positif hadirnya Indonesia Short Course Emerging Series sebagai bagian dari penguatan competition pathway atlet nasional. Kompetisi short course dinilai memiliki peran penting dalam pengembangan teknik, speed, dan race experience atlet, khususnya pada kelompok usia muda yang sedang berada dalam fase pembinaan menuju level prestasi yang lebih tinggi





