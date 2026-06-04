Indonesia Short Course Emerging Series 2026 Resmi Dibuka di GBK

Indonesia Short Course Emerging Series 2026 resmi dibuka di Aquatik Stadium GBK pada 4 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan atlet renang muda dengan dukungan KONI dan sektor swasta, bertujuan memperkuat regenerasi dan prestasi renang nasional.

Pembukaan Indonesia Short Course Emerging Series 2026 berlangsung meriah di Aquatik Stadium Gelora Bung Karno ( GBK ), Senayan, Jakarta pada Kamis, 4 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sistem pembinaan dan regenerasi atlet renang nasional melalui kompetisi yang berkelanjutan dan terstruktur.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Federasi Akuatik Indonesia (FAI), serta mitra swasta seperti Barito Pacific, Chandra Asri Group, dan Barito Renewables. Sinergi antara sektor publik dan swasta ini diharapkan mampu membangun ekosistem pembinaan renang yang lebih kompetitif dan berkesinambungan. Mengusung tema Empower Youth, Empower Indonesia, Believe In Your Future Scholar, Swimmer, Leader, Indonesia Short Course Emerging Series 2026 dirancang sebagai wadah pengembangan atlet muda menuju level nasional maupun internasional.

Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang IV Pembinaan Prestasi KONI Pusat, Kolonel Kes (Purn) Irfan Bachtiar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Menurut Irfan, keterlibatan sektor swasta memiliki peran strategis dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa dukungan seperti ini harus diperluas ke berbagai cabang olahraga agar prestasi nasional terus meningkat. Para peserta juga diingatkan untuk memanfaatkan kompetisi ini sebagai ajang mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding.

Ketua Panitia Indonesia Short Course Emerging Series 2026, Wisnu Wardhana, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra dan pihak yang mendukung terselenggaranya kejuaraan ini. Ia menegaskan komitmen Federasi Akuatik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet melalui sistem kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan. Wisnu mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama Indonesia menyelenggarakan ajang setara World Aquatics Championship, yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi perkembangan olahraga akuatik nasional.

Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan semakin banyak atlet muda potensial yang mendapatkan kesempatan untuk bersaing dan berkembang menuju level prestasi yang lebih tinggi, baik di kancah nasional maupun internasional. Kejuaraan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya olahraga renang di Indonesia dan mendorong lahirnya generasi baru perenang berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa





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Renang Short Course Emerging Series Pembinaan Atlet GBK

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