Indonesia Short Course Emerging Series 2026: Pemuda Indonesia Tampil Maksimal, Berhasil Memecahkan Rekor Nasional

Kompetisi olahraga Indonesia Short Course Emerging Series 2026, yang berlangsung pada Jumat, 5 Juni 2026, di Aquatik Stadium Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, mempertandingkan 26 nomor individu dan estafet. Para peserta menunjukkan hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh klub maupun daerah masing-masing, dan kompetisi ini turut melahirkan sejumlah rekor nasional baru.

Muda dari berbagai klub dan daerah di Indonesia tampil maksimal dalam kompetisi yang berlangsung pada Jumat, 5 Juni 2026, di Aquatik Stadium Gelora Bung Karno , Senayan , Jakarta .

Kejuaraan yang digelar pada 4 hingga 6 Juni 2026 tersebut mempertandingkan 26 nomor individu dan estafet. Para peserta tidak hanya bersaing untuk meraih prestasi terbaik, tetapi juga menunjukkan hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh klub maupun daerah masing-masing. Kompetisi yang kompetitif dan penuh semangat turut melahirkan sejumlah rekor nasional baru. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia muda di cabang olahraga renang terus menunjukkan perkembangan yang positif





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