Indonesia Short Course Emerging Series 2026 diselenggarakan untuk membina atlet renang muda melalui sistem kompetisi berkelanjutan yang berkualitas. Akuatik Indonesia, KONI, dan Chandra Asri Group berkolaborasi mendukung ajang ini sebagai sarana pembinaan atlet menuju level elite.

Indonesia Short Course Emerging Series 2026 Jadi Langkah Strategis Cetak Perenang Masa Depan Indonesia. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 diselenggarakan untuk membina atlet renang muda melalui sistem kompetisi berkelanjutan yang berkualitas.

Akuatik Indonesia, KONI, dan Chandra Asri Group berkolaborasi mendukung ajang ini sebagai sarana pembinaan atlet menuju level elite. Ajang renang kolam pendek ini dirancang sebagai wadah kompetisi berkelanjutan bagi atlet muda Indonesia. Kejuaraan tersebut mendapat dukungan dari Akuatik Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Chandra Asri Group. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi bagian penting dari sistem pembinaan olahraga nasional yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.

Wakil Ketua Umum I PB Akuatik Indonesia yang juga Direktur Indonesia Short Course Emerging Series, Wisnu Wardhana, menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak kompetisi berkualitas untuk mendukung proses pembinaan atlet menuju level elite.





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