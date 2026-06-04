Indonesia Short Course Emerging Series 2026 Dibuka di GBK

Indonesia Short Course Emerging Series 2026 resmi dibuka di Aquatik Stadium Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet renang usia muda di Indonesia.

Ketua Panitia Indonesia Short Course Emerging Series 2026 , Wisnu Wardhana, bersama sejumlah pihak penyelenggara membuka ajang renang Indonesia Short Course Emerging Series 2026 di Aquatik Stadium Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Kejuaraan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet renang usia muda di Indonesia. Wisnu menyatakan, 'Kami mengucapkan terima kasih kepada KONI Pusat, Chandra Asri Group, Barito Pacific, dan Barito Renewables atas dukungan mereka. Ini adalah kali pertama kami menggelar ajang sekelas World Aquatics Championship.

' Federasi Akuatik Indonesia berusaha meningkatkan pembinaan secara berkelanjutan untuk menghasilkan prestasi lebih tinggi dan mendorong perkembangan industri akuatik nasional. Kejuaraan ini hasil kolaborasi KONI Pusat, FAI, Chandra Asri Group, Barito Pacific, dan Barito Renewables untuk mendukung pengembangan olahraga akuatik nasional. Wakil Ketua Bidang IV Pembinaan Prestasi KONI Pusat, Irfan Bachtiar, mengajak para peserta memanfaatkan ajang ini untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding.

Tema ajang ini adalah 'Empower Youth, Empower Indonesia, Believe In Your Future Scholar, Swimmer, Leader' dan diikuti oleh sekitar 750 atlet dari berbagai klub renang yang terbagi dalam empat kelompok umur. Para atlet akan bersaing dalam 26 nomor individu dan estafet selama tiga hari pelaksanaan. Penyelenggara juga menerapkan prinsip keberlanjutan melalui pengurangan sampah selama pelaksanaan kegiatan. Tujuan adalah untuk mencari bibit-bibit atlet renang Indonesia yang dapat berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang internasional pada masa mendatang





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