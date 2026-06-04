Indonesia Short Course Emerging Series 2026 dibuka dengan resmi di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026. Ajang ini merupakan salah satu upaya serius Federasi Akuatik Indonesia (FAI) untuk meningkatkan kualitas atlet Indonesia.

Indonesia Short Course Emerging Series 2026 dibuka dengan resmi di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026. Ajang ini merupakan salah satu upaya serius Federasi Akuatik Indonesia (FAI) untuk meningkatkan kualitas atlet Indonesia.

Wisnu Wardhana, Ketua Panitia Indonesia Short Course Emerging Series 2026, menegaskan bahwa kejuaraan ini tidak sekadar menjadi arena perlombaan, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas atlet Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KONI Pusat, Chandra Asri Group, Barito Pacific, dan Barito Renewables atas dukungannya terhadap pembinaan akuatik melalui kegiatan ini," ujar Wisnu dalam acara pembukaan. Menurutnya, Indonesia Short Course Emerging Series hadir untuk memberikan lebih banyak kesempatan bertanding kepada para atlet muda sehingga mereka dapat mengasah kemampuan teknik, mental bertanding, dan pengalaman kompetitif sejak dini.

"FAI akan terus meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan untuk menciptakan prestasi yang lebih tinggi dan menjadikan kompetisi ini sebagai motivasi bagi para atlet. Kami ingin industri akuatik terus berkembang dan memberikan manfaat bagi atlet, masyarakat, serta negara," katanya. Ajang yang mengusung tema "Empower Youth, Empower Indonesia, Believe In Your Future Scholar, Swimmer, Leader" ini diikuti sekitar 750 atlet dari berbagai klub renang di Indonesia.

Selama tiga hari pelaksanaan, mulai 4 hingga 6 Juni 2026, para peserta akan bersaing dalam 26 nomor perlombaan individu dan estafet yang dibagi ke dalam empat kelompok umur. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 merupakan hasil kolaborasi antara KONI Pusat, Federasi Akuatik Indonesia (FAI), Chandra Asri Group, Barito Pacific, dan Barito Renewables. Mewakili Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Wakil Ketua Bidang IV Pembinaan Prestasi KONI Pusat, Kolonel Kes (Purn) Drs.

Irfan Bachtiar, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kompetisi tersebut. Menurut Irfan, kejuaraan seperti Indonesia Short Course Emerging Series merupakan implementasi nyata dari program peningkatan prestasi olahraga nasional melalui penambahan frekuensi kompetisi bagi atlet.

"Mewakili Ketua Umum KONI Pusat, saya memberikan apresiasi kepada Chandra Asri Group, Barito Group, dan Barito Renewables yang telah mendukung penuh kompetisi ini. Kami berharap dukungan dari pihak swasta seperti ini dapat terus diperluas ke berbagai cabang olahraga," ujar Irfan. Bali menjadi tuan rumah OWS Asia 2026. Kemenpar menilai ajang ini dapat memperkuat promosi wellness tourism Indonesia dan mendukung perkembangan sport tourism.

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