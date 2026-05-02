Indonesia Segera Impor Minyak Mentah dari Rusia untuk Perkuat Ketahanan Energi

Pemerintah Indonesia akan segera mengimpor minyak mentah dari Rusia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Impor ini merupakan realisasi komitmen impor 150 juta barel hingga akhir 2026.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, setelah menghadiri acara reuni alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Jakarta pada Sabtu, 2 Mei 2026. Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen sebelumnya untuk mengimpor total 150 juta barel minyak dari Rusia, yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Prioritas utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan seluruh jenis bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan mendukung kelancaran aktivitas industri di seluruh negeri.

“Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk (minyak mentah) Rusia sebentar lagi masuk, ya,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari laporan Antara. Detail mengenai mekanisme impor dan harga minyak mentah Rusia akan sepenuhnya diatur melalui skema business-to-business (B2B), memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam proses transaksi. Selain minyak mentah, pemerintah juga sedang menjajaki kemungkinan untuk mengimpor liquefied petroleum gas (LPG) dari Rusia, meskipun rencana ini masih dalam tahap diskusi awal.

Namun, Menteri Bahlil meyakinkan publik bahwa stok LPG nasional saat ini berada pada tingkat yang aman dan di atas standar minimum yang ditetapkan secara nasional.

“Sampai dengan sekarang stok LPG kita semuanya di atas standar minimum nasional. ” Lebih lanjut, Menteri Bahlil tidak memberikan rincian spesifik mengenai volume impor minyak mentah Rusia yang akan segera tiba di Indonesia, maupun kilang-kilang mana yang akan memproses minyak mentah tersebut. Pemerintah saat ini berfokus pada jaminan ketersediaan berbagai jenis BBM, termasuk solar, bensin dengan berbagai tingkatan oktan, dan bahan bakar lainnya, untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat ketidakstabilan global.

Dalam konteks geopolitik yang kompleks dan dinamis saat ini, pemerintah Indonesia memandang keamanan pasokan energi sebagai prioritas utama, yang mendahului pertimbangan kebijakan energi lainnya. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. Keamanan energi dipandang sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa gangguan pasokan energi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi, industri, dan rumah tangga.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah proaktif untuk diversifikasi sumber energi dan memperkuat kemitraan dengan negara-negara produsen energi, termasuk Rusia. Diversifikasi sumber energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber energi tertentu dan meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan. Kemitraan dengan negara-negara produsen energi bertujuan untuk memastikan akses yang stabil dan terjangkau terhadap pasokan energi yang dibutuhkan oleh Indonesia.

Keputusan untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengamankan pasokan energi nasional dan menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri. Pemerintah menyadari bahwa Indonesia merupakan negara pengimpor minyak mentah yang signifikan, dan oleh karena itu, penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan berbagai negara produsen energi. Impor minyak mentah dari Rusia diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat dan mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber energi yang lebih mahal.

Selain itu, impor minyak mentah dari Rusia juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, seperti peningkatan pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa impor minyak mentah dari Rusia dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan harga minyak mentah di pasar global dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan terus mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menciptakan sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan





